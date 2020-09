Basket

Basket, Supercoppa: tripla "al buio" di Vasa Pusica

No luce, no problem per Vasa Pusica. Nonostante il calo di luminosità al GeoVillage di Olbia, la guardia serba prende la mira e segna la bomba a fine primo tempo per il +11 di Sassari.

