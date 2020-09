Basket

Basket, Supercoppa: tripla decisiva di Austin Daye a Trento

Un canestro pesante di Austin Daye a 40" dalla sirena regala all'Umana Reyer Venezia il secondo successo in altrettante gare della Eurosport Supercoppa 2020: gli orogranata passano a Trento 77-73 e restano a punteggio pieno in vetta al girone C.

