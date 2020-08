Jeremy Chappell chiude come miglior realizzatore in casa orogranata a quota 16 , frutto di una partita molto solida su entrambi i lati del campo. Seguono Austin Daye con 14, capace di fornire il solito contributo di tecnica e classe dalla panchina nonostante la preparazione cominciata in ritardo per la positività al coronavirus riscontrata al rientro dagli States, e Stefano Tonut con 13, 6 rimbalzi e 7 falli subiti, tormento per la difesa trevigiana con le sue penetrazioni di potenza a testa bassa. Promossi anche Valerio Mazzola (8 punti, 8 rimbalzi e la tripla che uccide la partita sull'81-66 al 35') e Isaac Fotu, capace di fornire grande impatto nella prima metà di gara (10 punti, 5 rimbalzi) al posto di un Mitchell Watt sorpreso dall'inizio furioso dell'interessantissimo Christian Mekowulu.

Decisive le percentuali dall'arco: l'11/28 di Venezia (39%) oscura lo stentato 6/23 degli avversari (26%), traditi da una brutta serata al tiro degli esterni: Dewayne Russell mostra buone doti di passatore ma stampa sul ferro uno 0/7, Tyler Cheese fatica a entrare in partita dopo un inizio giocato al servizio della squadra, ma fa ancora peggio David Logan, al palo con un triste e inusuale 0/8 in 19' stranamente confusionari dalla panchina. Gli indizi più interessanti per la De'Longhi arrivano, come detto, da Christian Mekowulu: il centro nigeriano piazza 20 punti (8/8 da due) e 8 rimbalzi in 19', mostrando una presenza fisica e mentale sorprendente per un giocatore all'esordio nel massimo campionato (attenzione, però, ai troppi falli spesi ingenuamente che lo costringono a lungo in panchina). Tra i potenziali cannonieri della stagione in arrivo si iscrive Jeffery Carroll, autore di 18 punti, 15 dei quali nel solo primo tempo dopo un inizio rovente dall'arco. Bene gli italiani: Giovanni Vildera, altro esordiente, sfrutta i minuti raccolti per i problemi di falli di Mekowulu scrivendo una doppia-doppia da 13 punti e 10 rimbalzi, mentre Nikola Akele ne aggiunge 14+8 giocando un terzo periodo di grande intensità, fondamentale per mantenere Treviso a contatto dopo un inizio di ripresa complesso.