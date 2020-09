Umana Reyer Venezia-Allianz Pallacanestro Trieste 79-62

Di Daniele Fantini. Quarta uscita stagionale, 8 settembre, ma l'atmosfera che si vive al Taliercio è quasi da playoff per intensità e importanza della posta in palio. L'Umana Reyer Venezia si riprende con forza la vetta del girone C della Eurosport Supercoppa ribaltando con un ferreo +17 la sconfitta sofferta tre giorni fa che stava minando le chance di conquistare la qualificazione alle Final Four di Bologna, primissimo obiettivo stagionale. La risposta alle difficoltà arriva in maniera corale, come spesso succede per un gruppo cresciuto con la stessa ossatura nel corso degli anni e con una conoscenza reciproca ormai enciclopedica: la Reyer torna a sfoderare quella coesione e durezza difensiva su cui ha costruito i successi delle ultime stagioni e piega la resistenza dell'Allianz con una splendida alternanza di protagonisti in attacco.

Basket Supercoppa, Trieste fa scuola di contropiede: Doyle alza, Henry schiaccia 29 MINUTI FA

Così si gioca a basket! Azione di squadra meravigliosa della Reyer Venezia

Il premio di MVP va condiviso tra Mitchell Watt (22 punti, 5 rimbalzi) e Julyan Stone (13 punti, 9 rimbalzi, 4 assist). Il centro orogranata aggredisce con forza la partita, ispira il break iniziale di 12-2 con cui Venezia prova subito a mettere le mani sull'inerzia, e sventra poi il centroarea avversario con una serie di movimenti in post d'antologia, divorandosi un Ike Udanoh in netta difficoltà fisica e tecnica. Stone emerge nella ripresa dopo un primo tempo silente, ma lo fa con un'energia travolgente su entrambe le metacampo: forma un asse difensivo play-pivot di cemento con lo stesso Watt, spara triple a raffica (due consecutive decisive per chiudere i conti sul 73-55) e rifornisce di palloni ghiottissimi un Gasper Vidmar dominante nel terzo periodo. Venezia controlla il verniciato vincendo comodamente la battaglia a rimbalzo (44-34) e tenendo Trieste a un misero 41.2% da due, frutto di un'organizzazione difensiva che ha già raggiunto livelli di qualità assoluta.

Supercoppa: Julyan Stone è on-fire, stende Trieste con due triple consecutive

Da parte sua, l'Allianz ha il merito di resistere con tenacia alla prima sfuriata avversaria riuscendo anche a mettere la testa avanti in maniera effimera con Fernandez alla metà del secondo quarto (28-29), ma, con il trascorrere dei minuti, soffre la differenza di tonnellaggio, esperienza e qualità in vernice (alla brutta serata di Udanoh si aggiunge anche un Devonte Upson oscuro) e, soprattutto, la perdita per infortunio di Mike Henry, frenato da un problema alla mano che lo estromette a lungo nella ripresa. Senza il proprio leader offensivo, Trieste raccoglie poco dal resto del gruppo: con un Milton Doyle disperso dopo un inizio interessante (8 punti, 2/12 al tiro), un Tommaso Laquintana con poco impatto dalla panchina e un Andrejs Graziulis molto spento, non bastano le sfuriate di Juan Manuel Fernandez, ultimo a issare bandiera bianca (17 punti, 3 assist).

Supercoppa, Trieste fa scuola di contropiede: Doyle alza, Henry schiaccia

Venezia : Bramos 7, Tonut 10, De Nicolao 2, Mazzola, Watt 22; Casarin, Stone 13, Daye 8, Vidmar 8, Chappell 9, D'Ercole, Cerella. All.: De Raffaele.

: Bramos 7, Tonut 10, De Nicolao 2, Mazzola, Watt 22; Casarin, Stone 13, Daye 8, Vidmar 8, Chappell 9, D'Ercole, Cerella. All.: De Raffaele. Trieste: Fernandez 17, Udanoh 6, Henry 7, Graziulis 6, Doyle 8; Upson 5, Laquintana 4, Da Ros 7, Alviti 9. N.e.: Coronica, Arnaldo, Cavaliero. All.: Dalmasson.

Supercoppa, highlights: Venezia-Trieste 79-62

* * *

De'Longhi Treviso-Dolomiti Energia Trentino 91-67

A cura di Davide Fumagalli. Dopo tre sconfitte di fila arriva la prima gioia per la De'Longhi Treviso che al PalaVerde travolge 91-67 la Dolomiti Energia Trentino e ribalta il -11 patito solo qualche giorno fa alla BLM Group Arena. Match quasi senza storia, dove i biancoblu di Max Menetti hanno da subito imposto il proprio ritmo, si sono presi un margine in doppia cifra e lo hanno tenuto senza problemi, per poi dilagare nella ripresa, spinti da Logan, 17 punti, Imbrò, 15, e dall'ottimo Carroll, top scorer del match con 18 punti. L'Aquila paga le assenze degli americani Maye e Martin, patisce fin dall'avvio la maggior freschezza dei padroni di casa ed è costretta a incassare un passivo anche piuttosto pesante, nonostante i 15 punti di Williams, i 13 di Pascolo e gli 11 di Vic Sanders.

Supercoppa: 38 anni (quasi) e non sentirli per Logan che va a schiacciare

La partita vede Treviso partire forte spinta dal suo leader David Logan che, dopo tre gare molto opache, finalmente si sveglia, firma 9 punti praticamente consecutivi, compresa una schiacciata in contropiede, e propizia il 18-9, stampato dalla grande affondata di Carroll. Trento prova a rispondere con Browne ma Imbrò entra in campo con la mano calda e infila la tripla del 27-16 con cui si va alla prima pausa. Il secondo quarto si apre col canestro del +14 di Russell, lì però l'Aquila reagisce, 7-0 firmato da Sanders e Pascolo, e passivo dimezzato. La De'Longhi non perde la bussola, nuova fiammata per il +13, tripla di Logan del 39-27 e punteggio sul 39-29 all'intervallo col bel canestro di Sanders che lascia qualche speranza ai bianconeri di Brienza.

Supercoppa: Carroll e Mekowulu, muscoli e atletismo per Treviso

Nella ripresa in realtà la musica non cambia, la Dolomiti Energia trova 7 punti in fila da capitan Forray per restare sul -10, ma poi Treviso apre il gas, vola a +16 con Russell, poi addirittura a +20 sul 66-46 con Imbrò che ruba palla, segna e subisce anche il fallo per il gioco da tre punti. Al 30' è 69-51, poi nell'ultimo quarto, con la gara già in ghiaccio, la De'Longhi arriva anche a +28 sull'84-56 con le bombe di Logan e Cheese, ultimi sussulti prima che entrambi gli allenatori diano spazio ai più giovani. Il finale è 91-67, le due squadre torneranno in campo venerdì 11 per la quinta giornata: Treviso ospiterà Venezia alle 18, Trento riceverà Trieste alle 20.30.

Supercoppa: giocata di prestigio di Vic Sanders, finta e canestro

Treviso: Imbrò 15, Bartoli 6, Logan 17, Mekowulu 4, Cheese 7, Carroll 18, Akele 7, Russell 13, Chillo ne, Poser, Vildera 4, Nardin. All. Menetti.

Trento: Sanders 11, Lechtaler, Pascolo 13, Mezzanotte 4, Morgan 6, Ladurner, Williams 15, Martin ne, Forray 9, Browne 6, Jovanovic 3. All. Brienza.

Supercoppa, highlights: Treviso-Trento 91-67

* * *

Basket Supercoppa: Julyan Stone è on-fire, stende Trieste con due triple consecutive 40 MINUTI FA