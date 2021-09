Dice no al vaccino anti Covid e resta senza squadra, pur avendo da poco firmato un contratto biennale. Questa è la situazione di Tai Webster, forte giocatore neozelandese, fratello minore del Corey visto brevemente alla Virtus Roma nel 2020, che si è visto risolvere il suddetto contratto dai New Zealand Breakers, formazione della lega australiana NBL, proprio per la sua opposizione a sottoporsi a vaccinazione contro il Covid. La sua posizione in tema gli è costata cara dopo che nella passata stagione aveva viaggiato a 17 punti, 5 rimbalzi e 5 assist di media, roba che gli aveva appunto garantito un importante rinnovo di 2 anni coi Breakers.

Come riportano i media australiani, il club non ha avuto scelta in quanto le leggi presenti nel paese non gli avrebbero permesso di viaggiare e stare con la squadra durante il campionato che scatta il prossimo 18 novembre. "Tai è stato fantastico per noi l'anno scorso e gli auguriamo il meglio in assoluto. Sostengo pienamente la libertà di scelta di ogni giocatore per quanto riguarda il vaccino", ha detto Matt Walsh, proprietario dei Breakers. Poi ha aggiunto: "Il club terrà la porta aperta per Tai, ma purtroppo stiamo vivendo tempi straordinari e senza essere vaccinato non avrà libertà di viaggio, cosa che gli consentirebbe di giocare per noi in questa stagione".

New Zealand lascia dunque a Webster l'opportunità di tornare sui suoi passi, anche se la posizione del giocatore appare netta. Un'idea portata avanti anche dal fratello maggiore Corey, lui pure ai Breakers più volte in carriera, che di recente aveva espresso sui social le proprie posizioni "No Vax" affermando che il vaccino Pfizer ucciderebbe tante persone quante quelle colpite dal virus. Corey aveva scritto queste cose pochi giorni dopo aver rescisso di comune accordo un contratto coi Breakers, la stessa squadra del fratello Tai.

