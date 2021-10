Una notizia che squarcia in due la domenica cestistica. Haitem Fathallah non ce l'ha fatta. Il playmaker della Fortitudo Messina, finito in coma durante la sfida di Serie C Gold, contro la Dierre Reggio Calabria, è deceduto all'ospedale reggino, in cui era stato trasportato dopo il malore patito nel corso della partita. Il giocatore, classe 1989, si era accasciato durante il 3° quarto, perdendo subito i sensi, e la sfida era stata prontamente interrotta per permettere l'intervento dei sanitari e l'immediato trasporto in ospedale. Secondo le prime informazioni, riportate dal Corriere della Sera, si sarebbe trattato di una crisi ipoglicemica che avrebbe spinto l’atleta verso il coma, una specie di "choc diabetico".

Quello di Fathallah è solo l'ultimo episodio di malori avvenuti durante l'attività agonostica, ma stando alle prime e sommarie ricostruzioni, non sono mancati pronti soccorsi, anche da alcuni medici che erano ad assistere al match. Questi stessi sanitari, comprendendo la gravità dell'accaduto, avrebbero poi richiesto l'intervento di un'autoambulanza. Il play aveva in carriera oltre 250 presenze nelle "minors" cestistiche. Nato ad Agrigento, dopo aver indossato le maglie di Porto Empedocle, Racalmuto e Licata, era arrivato a Messina nella stagione 2016-17, militando prima nella Basket School e successivamente nella Fortitudo Messina.

