format itinerante in quattro differenti Paesi. FIBA ha ufficializzato le nazioni ospitanti affiancando la Polonia alle già annunciate Lettonia, Finlandia e Cipro. Si tratta di un grande riconoscimento per la formazione di coach Igor Milicic, Per la quarta volta consecutiva, Eurobasket manterrà un. FIBA ha ufficializzato le nazioni ospitanti affiancando laalle già annunciate. Si tratta di un grande riconoscimento per la formazione di coach Igor Milicic, capace di raggiungere la semifinale nell'edizione degli Europei in corso dopo 51 anni di astinenza (quarto posto nel 1971).

Ogni Paese ospiterà un raggruppamento della fase a gironi, mentre la fase a eliminazione diretta si terrà a Riga, capitale della Lettonia. Chiaramente, Lettonia, Polonia, Finlandia e Cipro sono già qualificate di diritto nel rispettivo gruppo casalingo, la stessa situazione vissuta anche dall'Italia per il girone di Milano di Eurobasket 2022.

Inizialmente erano 6 i Paesi candidati per ospitare il massimo torneo continentale. FIBA aveva accolto la domanda dell'Ucraina come quarta nazione in lizza, rigettando quelle di Ungheria e Russia, ma il perdurare della guerra derivante dall'invasione della stessa Russia ha portato la Federazione a un cambio di scenario con l'inserimento della Polonia.

