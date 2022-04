Dopo la fortuna serie di Netflix "The Last Dance", si potrebbe tornare a parlare di Michael Jordan al cinema. Non con lui nelle vesti di attore ma come soggetto di una storia, e che storia: secondo "Hollywood Reporter" due colossi del jetset come Ben Affleck e Matt Damon sarebbero al lavoro per scrivere e interpretare un film su come il brand Nike riuscì a ingaggiare MJ a metà degli anni '80 e a farlo diventare un'icona globale, una macchina da soldi tutt'ora.

Non si sa ancora molto a riguardo, non c'è un titolo e nemmeno una data di uscita, ma pare che la pellicola sarà prodotta da Amazon Studios, Skydance Sports e Mandalay Pictures. Al centro della trama ci sono tutti i retroscena sulle manovre che Nike, un brand all'epoca non certo sulla cresta dell'onda, fece per ingaggiare uno degli atleti maggiormente in rampa di lancio nello sport americano ovvero Jordan, che già stava diventando sempre più un volto chiave della NBA.

Matt Damon interpreterà Sonny Vaccaro, dirigente-guru nell'ambito dei brand sportivi legati alla pallacanestro, cui ESPN ha anche dedicato uno dei suoi documentari della collana "30 per 30", "Sole Man", mentre Ben Affleck sarà Phil Knight, il co-fondatore del marchio Nike. No, Jordan non farà parte del film, ma chiaramente sarà il focus assieme a Vaccaro, dirigente cocciuto, testardo, assolutamente non disposto a rinunciare all'ingaggio di MJ nonostante quest'ultimo sognasse di firmare per Adidas.

Saranno di nuovo assieme Ben Affleck e Matt Damon, due amici veri: a più di 20 anni da "Will Hunting – Genio Ribelle", per il quale hanno vinto l'Oscar per la Miglior sceneggiatura originale, ci provano dopo il flop di "The Last Duel" di Ridley Scott, pellicola costata 100 milioni di dollari ma che ne ha incassati 30.

