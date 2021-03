In occasione della Giornata Internazionale della Donna, una squadra (quasi) tutta al femminile è pronta a scendere in campo per Make-A-Wish Italia, la Onlus con sede a Genova che dal 2004 realizza i desideri di bambini e ragazzi affetti da gravi patologie. Si tratta delle campionesse della Serie A1 di basket femminile, pronte per una nuova iniziativa a sostegno dell’Associazione. Il percorso è iniziato alcuni mesi fa, quando hanno deciso di mettere all’asta, su eBay, le loro magliette: i risultati sono stati straordinari e sono stati raccolti 4.939 euro, che hanno permesso l’adozione dei desideri di Martina e Andrea.

Dopo il successo della prima iniziativa, le campionesse si uniscono per “Un rimbalzo per un sogno”, la raccolta fondi dal sapore dolce in occasione della Pasqua 2021: arriva la colomba pasquale realizzata dalle sapienti mani del pasticciere Luca Gottardello di Pan&Dolci, conosciuto come il “Panettiere pazzo” non solo per i suoi prodotti artigianali ma anche per le iniziative benefiche.

Dopo essersi aggiudicato il primo posto all’appuntamento gastronomico torinese #UNAMOLEDICOLOMBE2021 per la categoria “Colombe artigianali tradizionali”, quest’anno Luca supporta e sostiene l’iniziativa “Un rimbalzo per un sogno” con la creazione e la vendita di una speciale colomba sapientemente preparata con prodotti selezionati e di alta qualità. "Sono partito da zero ‒ ha raccontato ‒ dedicando sacrifici e dedizione alla realizzazione del mio sogno: aprire un panificio in provincia di Padova, dedito alla produzione di pane, prodotti da forno salati e dolci artigianali".

E affinché anche questi bambini e ragazzi possano realizzare il loro desiderio, lo spirito di condivisione di “Un rimbalzo per un sogno” si propone di coinvolgere tutti e di fare squadra.

"Il nostro desiderio è sempre stato quello di giocare a pallacanestro e ogni volta che scendiamo in campo lo realizziamo. Ma siamo consapevoli che ci sono tanti altri bambini e bambine che hanno difficoltà a realizzare i loro sogni perché sono costretti a convivere con gravi malattie. Per questo, abbiamo deciso di fare qualcosa di concreto, supportando Make-A-Wish® Italia. Lo sport ci ha insegnato proprio questo: bisogna essere unite per raggiungere un obiettivo comune. E siamo convinte che, con l’aiuto di tutti, riusciremo a farlo anche questa volta" dichiara la cestista Marcella Filippi, campionessa del mondo di basket 3x3 con la Nazionale Italiana nel 2018, tra le ideatrici dell’iniziativa.

Far parte di questo progetto vuol dire aggiungere il proprio tassello alla mission della Onlus: con la colomba, ripiena di gocce di cioccolato, la Pasqua sarà più dolce e più speciale, non solo per trascorrere una giornata di festa con i propri cari ma anche per condividere la bellezza del sorriso di un bambino quando vede il proprio sogno diventare realtà.

fino al 21 marzo scrivendo una mail all'indirizzo unrimbalzoperunsogno@gmail.com indicando i riferimenti e le quantità desiderate, o sul sito web È possibile ordinare la colombascrivendo una mail all'indirizzo unrimbalzoperunsogno@gmail.com indicando i riferimenti e le quantità desiderate, o sul sito web https://www.makeawish.it/unrimbalzoperunsogno/

