Milano, 3 novembre – Domani, venerdì 4 novembre alle 24:15, Giulia Cicchinè e Andrea Meneghin ospitano in studio il commissario tecnico della Nazionale Gianmarco Pozzecco per una puntata di Basket Zone tinta d’azzurro Italia. Pozzecco parlerà dei migliori talenti nostrani e delle sue future missioni mondiali e olimpiche, commenterà la prossima giornata di campionato e quella appena trascorsa fra migliori giocate, chiavi tattiche e gli immancabili aneddoti di quando il Poz divideva i campi di basket con Andrea Meneghin, compagni di squadra a Varese e in Nazionale.

Pozzecco: "Da underdog l'Italia si esalta, come ad Atene 2004"

Ogni venerdì Giulia Cicchinè e Andrea Meneghin presentano mezz’ora di basket magazine su DMAX - canale 52 del digitale terrestre, 28 Tivù Sat e 170 di Sky - e in replica su Eurosport prima del match di sabato (il 5 novembre alle 19:50). Warner Bros. Discovery trasmette LIVE due match per ogni giornata di regular season su Eurosport. Inoltre, tutte le settimane sarà trasmessa una partita domenicale in chiaro su DMAX e ogni mese un big-match di campionato in diretta sul NOVE.

La 6ª giornata di LBA Serie A sui canali Warner Bros. Discovery:

Treviso-Brescia sabato 5 novembre alle 20:30 su Eurosport 1 (telecronaca di Davide Fumagalli e Chicca Macchi)

Verona-Trentino domenica 6 novembre alle 17:30 su DMAX (Mario Castelli e Andrea Meneghin, a bordocampo Guido Bagatta e Giulia Cicchinè)

Venezia-Napoli domenica 6 novembre alle 19:30 su Eurosport 1 (Michele Pedrotti e Hugo Sconochini)

I canali Eurosport sono disponibili su discovery+, Sky, Now, Dazn, Timvision e Amazon Prime Channels

