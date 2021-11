NutriBullet Treviso, che cade sul parquet del Falco Szombathely (80-81), ma mantiene comunque una differenza canestri favorevole nello scontro diretto e il comando del Gruppo D, seppur a pari punti (7) proprio con la formazione ungherese. DeWayne Russell parte fortissimo, firmando lo 0-5 con cui gli ospiti aprono questo 4° turno di Basketball Champions League. La squadra di coach Konakov non è per nulla intimorita dalla partenza-sprint avversaria e sistema subito le cose, con un contro-break di 11-2 in cui è assoluta protagonista la coppia Benke-Varadi. Henry Sims soffre molto in post spalle a canestro, confezionando una serie di turnover per lui insolita, e coach Menetti decide di richiamarlo in panchina per dare spazio ad Aaron Jones (11-10 al 4’). La NutriBullet fatica non poco in difesa, specie sui cambi contro il pick&roll dei padroni di casa, ma in compenso trova ottime percentuali da oltre l’arco dei 6.75 (6/12 nel 1° quarto) e un Nicola Akele formato MVP. Il numero 45 realizza infatti 14 punti, con 4 bombe a bersaglio, nei primi 10’ di gioco e rilancia la fuga ospite nel momento in cui il Falco sembra poter prendere le redini del match per poi firmare il 18-24. Dopo 3 vittorie consecutive , si ferma provvisoriamente la corsa della, che cade sul parquet del, ma mantiene comunque una differenza canestri favorevole nello scontro diretto e il, seppur a pari punti (7) proprio con la formazione ungherese.parte fortissimo, firmando lo 0-5 con cui gli ospiti aprono questo 4° turno di Basketball Champions League. La squadra di coach Konakov non è per nulla intimorita dalla partenza-sprint avversaria e sistema subito le cose, con unin cui è assoluta protagonista la. Henry Sims soffre molto in post spalle a canestro, confezionando una serie di turnover per lui insolita, e coach Menetti decide di richiamarlo in panchina per dare spazio ad Aaron Jones (11-10 al 4’). La NutriBullet fatica non poco in difesa, specie suicontro il pick&roll dei padroni di casa, ma in compenso trova ottime percentuali da oltre l’arco dei 6.75 (6/12 nel 1° quarto) e un. Il numero 45 realizza infattia bersaglio, nei primi 10’ di gioco e rilancia la fuga ospite nel momento in cui il Falco sembra poter prendere le redini del match per poi firmare il

Sul massimo vantaggio (18-27), l’attacco di Treviso s’inceppa: tanti possessi statici ed esasperata ricerca del tiro pesante, ma anche uno scarso contributo da parte della panchina. Trascinato dal talento individuale di Szilard Benke, dal gran movimento senza palla e dai raddoppi difensivi sistematici di tanti suoi giocatori, il Falco piazza così un 10-0 utile a ritornare in vantaggio. Sims continua invece a risultare quasi un corpo estraneo nel quintetto ospite, mentre Giordano Bortolani è l’unico a trovare la via del canestro. I padroni di casa sono ormai trasformati rispetto al periodo iniziale, con completo dominio dei pitturati – Treviso è tenuta al 31% da 2 - e giocate tanto elementari quanto efficaci che fruttano il 41-33 a metà gara. A inizio 3° quarto la squadra di coach Menetti ritrova energie e precisione dalla distanza: tre triple in fila valgono infatti la parità (44-44), anche perché Sims comincia un po’ a carburare e le palle perse vengono azzerate con intelligenza.

Il momento positivo dura però ben poco, dal momento che la NutriBullet fatica nuovamente a creare vantaggi dagli 1vs1 e solamente Akele sembra in grado di scardinare la difesa di casa con sistematicità. Esaurito il bonus falli di squadra troppo prematuramente, gli ospiti concedono viaggi in lunetta che valgono un nuovo parziale e il +6 (58-52) del Falco. Al netto di ottime percentuali al tiro (50% da 2, 41% da 3), Treviso concede ben 13 rimbalzi offensivi e 16 tiri liberi (contro i soli 5 tentati) a fine 3° quarto, restando comunque in scia grazie al tiro pesante. Sims trova il primo canestro personale al 31’, dopo ben 6 errori al tiro e 4 turnover e almeno tre giochi da 3 punti regalati agli avversari, mentre Boris Barac diventa il go-to-guy della formazione di coach Konakov, ben supportato dal solito Benedek Varadi (68-59). La scossa arriva da Russell, ma soprattutto dall’approccio difensivo: chiusura del pitturato e tanta energia, per generare quelle transizioni che valgono il rientro completo (70-68) a 4’ dalla sirena. Tomas Dimsa diventa protagonista assoluto degli ultimi minuti, piazzando giocate fondamentali, ma Zoltan Perl, ex Capo d’Orlando, gli risponde colpo su colpo e firma il libero che vale la vittoria, dopo un finale al cardiopalma. A Treviso non bastano così i 22 punti (con 8/10 dal campo) di un chirurgico Akele, né i 31 del duo Dimsa-Russell.

Falco Szombathely - NutriBullet Treviso 81-80

: Horvath n.e., Keller 9, Perl 18, Varadi 17, Benke 13, Clark 3, Goloman 8, Sovegjarto n.e., Kovacs, Barac 13, Veraszto n.e., Somogyi. All. Konakov. Treviso: Russell 15, Vettori n.e., Faggian n.e., Bortolani 8, Imbrò 3, Casarin, Chillo, Sims 4, Sokolowski 10, Dimsa 16, Jones 2, Akele 22. All. Menetti.

