Happy Casa Brindisi - Darussafaka Istanbul 82-73

La prima W, finalmente, è arrivata. E ora, riaccese le chance di ingresso al play-in, Brindisi dovrà giocarsi le proprie carte lontano dal PalaPentassuglia. Due trasferte consecutive in arrivo prima di Natale: mercoledì 15 dicembre in Romania, a Cluj, e una settimana dopo in Israele, sul campo dello spauracchio Hapoel Holon. Battere i rumeni ribaltando il -5 dell'andata è d'obbligo. Rimontare il -27 contro Holon è altamente improbabile. Ma un'altra vittoria esterna metterebbe il play-in al sicuro.

sblocca finalmente la classifica in Europa, ma perché terzo periodo, dove la Happy Casa sfodera una difesa di alto livello dopo un primo tempo tentennante (41-43 all'intervallo lungo). Il 20-8 al rientro dagli spogliatoi cambia il volto della partita. La Happy Casa acquista fiducia diffusa nel gruppo, toglie al Darussafaka quei riferimenti in area su cui aveva costruito buona parte del fatturato dei primi venti minuti, e forza un numero altissimo di palle perse (23), determinanti per bilanciare il grosso svantaggio a rimbalzo (42-28 per il Dacka, con ben 18 offensivi). Quella di oggi, sul Darussafaka, ha un'importanza capitale. Non solo perché, ma perché cancella immediatamente il ko casalingo contro Trento , passo falso che ha interrotto la striscia di 6 vittorie consecutive in campionato togliendo a Brindisi il secondo posto in solitaria alle spalle della fuggitiva Olimpia. Il successo matura nel, dove la Happy Casa sfoderadopo un primo tempo tentennante (41-43 all'intervallo lungo). Ilal rientro dagli spogliatoi cambia il volto della partita. La Happy Casa acquista, toglie al Darussafaka quei riferimenti in area su cui aveva costruito buona parte del fatturato dei primi venti minuti, edeterminanti per bilanciare il(42-28 per il Dacka, con ben 18 offensivi).

Brindisi allarga la forbice sulla doppia cifra (59-49 al 27') tenendo gli avversari senza punti per oltre tre minuti nella seconda metà del terzo periodo, ma i problemi di falli di Nick Perkins (13+8 rimbalzi in 30') e la furia con cui il Dacka approccia l'ultimo quarto sembrano poter risvoltare l'inerzia. Eppure, anche senza il proprio totem a centroarea, la Happy Casa fa quadrato su se stessa, respinge la rimonta ospite (giunta pericolosamente fino al -3) e piazza una nuova sgasata nel finale per ribaltare il -6 della gara di andata.

C'è grande merito di Nathan Adrian (15 punti, 6/9 al tiro), letale con i suoi movimenti in post-up in avvicinamento a canestro, così come di Josh Perkins, salito nettamente di colpi dopo un avvio in sordina (16 punti, 6 assist, 3 recuperi). Raphael Gaspardo (8) piazza un paio di zampate di rabbia nel momento di maggior bisogno, ma le giocate più interessanti arrivano dalla panchina. Jeremy Chappell (7) gioca una partita geniale a livello tattico, difensivo e di esperienza, vero uomo-ovunque nel sommerso. Alessandro Zanelli (8 con 2/2 dall'arco) supporta Josh Perkins a meraviglia e manda a referto una tripla pazzesca in step-back alla metà del quarto periodo, decisiva per spegnere la fiamma del Dacka. E Mattia Udom (6+4 rimbalzi e 2 recuperi in 24 minuti) fa da straordinario baluardo nel verniciato, coprendo le spalle di Nick Perkins con una personalità e un'efficacia straordinarie.

Virtus Segafredo Bologna: appuntamento alle ore 20.00 in Brindisi tornerà in campo domenica 21 novembre per il big-match tra seconde contro la: appuntamento alle ore 20.00 in LIVE-Streaming su Discovery+.

Brindisi : J. Perkins 16, Clark 5, Gaspardo 8, Adrian 15, N. Perkins 13; Chappell 7, Zanelli 8, Udom 6, Carter, Visconti 4. N.e.: Ulaneo, Guido. All.: Vitucci.

