Happy Casa Brindisi-Cluj Napoca 71-76

Ultima in Champions League, violata per la seconda volta consecutiva sul parquet di casa. Brindisi continua a vivere un inizio di stagione a due facce, dal centello abbondante con 16 triple 41-47 al 30') con cui trascina Cluj in una pericolosissima volata a punteggio basso e nervosismo alto. E lì, nel finale, quando contano gli episodi, sono i campioni rumeni a sfruttare una vampata di Patrick Richard, mentre Josh Perkins firma il suicidio con due scelte consecutive (prima nella metacampo offensiva e poi in quella difensiva) da chiodi. Terza forza in campionato al diretto inseguimento di Virtus Bologna e Milano., violata per la seconda volta consecutiva sul parquet di casa. Brindisi continua a vivere un inizio di stagione a due facce, dal centello abbondante con 16 triple sparato venerdì contro la Fortitudo ai tre quarti asfittici (al 30') con cui trascina Cluj in una pericolosissima volata a punteggio basso e nervosismo alto. E lì, nel finale, quando contano gli episodi, sono i campioni rumeni a sfruttare una vampata dimentrefirma il suicidio con due scelte consecutive (prima nella metacampo offensiva e poi in quella difensiva) da chiodi.

-27 al -5 di oggi: se ci sforziamo di trovare un lato positivo, il progresso si vede, ma la sconfitta brucia tantissimo, anche al netto delle assenze pesanti di Jeremy Chappell e Raphael Gaspardo. Perché Cluj, squadra di mestieranti con rotazioni cortissime per la Champions League, era comunque battibile. Anzi, da battere. Adesso la classifica non permette più errori, ma il calendario non è amico: tre delle quattro partite rimaste sono in programma lontano dal PalaPentassuglia. Dal tremendo dell'esordio contro l'Hapoel Holon aldi oggi: se ci sforziamo di trovare un lato positivo, il progresso si vede, ma la sconfitta brucia tantissimo, anche al netto delle. Perché Cluj, squadra di mestieranti con rotazioni cortissime per la Champions League, era comunque battibile. Anzi,. Adesso la classifica non permette più errori, ma il calendario non è amico: tre delle quattro partite rimaste sono in programma lontano dal PalaPentassuglia.

L'imperativo è ripartire dall'ultimo quarto, dove Brindisi spara 30 punti togliendosi la spessa patina di ruggine che avvolge i primi trenta minuti, tre periodi in cui si vive, su entrambe le sponde, un basket di scarsissimi contenuti tecnici. Eppure, nonostante il -10 sofferto alla metà del terzo periodo, quando Cluj sembra poter trottare sulla carcassa di una squadra senza vita, Brindisi ha la forza di reagire, rientrare, sorpassare e aprire la volata in testa, da favorita. Ma, sul più bello, anche Cluj, vissuta a lungo sul solo Andrija Stipanovic (22 punti con 11/13 al tiro), pesca profondità dai propri interpreti. Prima è l'eterno Dustin Hogue (8 punti, 9 rimbalzi) a farsi largo in un'area troppo morbida anche a causa dei problemi di falli che limitano molto presto la fisicità di Nick Perkins, poi è Patrick Richard, top-scorer con 24 punti, a esplodere improvvisamente con una serie di giocate tanto estemporanee quanto decisive.

Brindisi si ritrova battuta sul traguardo, tagliato col fiatone. Punita da scelte poco lucide (15 palle perse e un modesto 8/29 dall'arco) e dalla scarsa qualità trovata da coach Frank Vitucci in panchina. Non bastano la sfuriata di Riccardo Visconti (15 punti), gran protagonista del break del sorpasso con tre triple consecutive, e il lavoro continuo di Nick Perkins in vernice (19, bene in attacco ma poroso dietro). Josh Perkins porta poco o nulla alla causa, Alessandro Zanelli non incide come al solito nei cambi di ritmo, Wes Clark è ancora molto indietro a livello fisico, mentale e di inserimento nel gruppo, e la presenza di Myles Carter (box-score immacolato in soli 2'24" di utilizzo) è sempre più amletica. Ma, a referto, continua a contare come spot di americano occupato.

Brindisi tornerà in campo per la terza giornata di Champions League mercoledì 3 novembre nella trasferta di Istanbul contro il Darüssafaka, ultima gara del girone d'andata.

Brindisi : J. Perkins 5, Redivo 10, Visconti 15, Adrian 10, N. Perkins 19; Zanelli 3, Carter, Clark, Udom 9, Ulaneo. N.e.: Guido. All.: Vitucci.

Cluj: Richard 24, Guzman 8, Stewart 5, Bircevic 9, Stipanovic 22; Colceag, Watson, Hogue 8. N.e.: Grasu, Diaby, Lapuste, Pasca. All.: Silvasan.

Gruppo G, la classifica

Cluj Napoca 2-0 +11 Hapoel Holon 1-0 +27 Darüssafaka Istanbul 0-1 -6 Happy Casa Brindisi 0-2 -32

