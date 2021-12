Banco di Sardegna Sassari - Lenovo Tenerife 63-84

A inizio anno era difficile pensare che la Champions League si sarebbe trasformata in un contrattempo per la Dinamo. Una pratica abbandonabile senza rimpianti, così da focalizzare l'attenzione su un singolo impegno, quello in campionato. Dove, dopo un lungo scivolone verso la zona rossa della classifica, le cose sembrano poter finalmente migliorare con gli arrivi di Piero Bucchi sulla panchina, di Gerald Robinson sul perimetro e delle due vittorie consecutive conquistate contro Varese e Venezia

Sassari saluta la Coppa con il quinto ko in 6 gare che la inchioda sul fondo del gruppo A. È un'altra sconfitta pesante, come lo sono state tutte quelle sofferte in quest'anno sciagurato: un -21 casalingo contro una squadra sì più attrezzata come Tenerife, ma forse poco onorevole per firmare il commiato da quella vetrina europea cui la società si è legata con un contratto pluriennale in estate.

La partita vera dura forse poco più di un quarto. La differenza di motivazioni (Tenerife è quinta in campionato e già qualificata al play-in in cui sfiderà il Prometey), carica energetica e fluidità del sistema è lampante. Tenerife gioca una pallacanestro veloce, precisa, corale. Sassari si trascina in attacco e lascia grossi varchi nelle maglie difensive. E, senza Gerald Robinson e Stefano Gentile, non ha nemmeno qualità in cabina di regia. Lì, dove la grande occasione di Massimo Chessa frana malamente in meno di 7 minuti macchiati da 4 falli rapidissimi.

Alla metà del secondo periodo, la Dinamo è già doppiata (21-42). Tenerife è una macchina da canestri infernale (48 punti segnati nel solo primo tempo, 12/26 dall'arco alla fine) e, in vernice, fa valere fisicità ed esperienza con la coppia composta da Kyle Wiltjer (12) e Georgi Shermadini (16). Sul perimetro impazzano Bruno Fitipaldo (10) e l'intramontabile Marcelinho Huertas (16): nonostante i 38 anni suonati, il brasiliano sprigiona ancora energia e intelligenza cestistica sopraffina, capace di fare a pezzi qualsiasi difesa sulle sue classiche giocate in pick'n'roll centrale.

Arrivata all'intervallo lungo sul +16 (32-48), Tenerife assorbe l'unica vera vampata del Banco, lanciata da uno squillo di Christian Mekowulu all'inizio del terzo periodo, e può gestire con saggezza fino alla sirena, dilatando anche il margine fino a un massimo di +24 (58-82). La Dinamo ammassa 15 palle perse e percentuali basse dal campo, frenata da una brutta serata nel tiro pesante (soltanto 4/19, 21%) e in difficoltà nell'attacare l'area (45% da due). L'unico a indossare i guantoni fino alla sirena è Tyus Battle (16 punti, 7 rimbalzi, entrambi season-high), impegnato in una personalissima caccia di giocate per rientrare nelle rotazioni di campionato che l'hanno visto sacrificato nel turnover nelle ultime tre gare.

Sassari : Chessa, Kruslin 9, Bendzius, Burnell 8, Mekowulu 11; Battle 16, Devecchi 5, Diop 2, Gandini, Logan 6, Treier 6. All.: Bucchi.

: Chessa, Kruslin 9, Bendzius, Burnell 8, Mekowulu 11; Battle 16, Devecchi 5, Diop 2, Gandini, Logan 6, Treier 6. All.: Bucchi. Tenerife: Fitipaldo 10, Salin 7, Todorovic 1, Wiltjer 12, Shermadini 16; Borg 6, Rodriguez 1, Sastre 3, Smith 2, Doornekamp 3, Guerra 7, Huertas 16. All.: Vidorreta.

Gruppo A, la classifica finale

1. MHP Riesen Ludwigsburg 4-2 (qualificata per i playoff), 2. Lenovo Tenerife 4-2 (play-in), 3. Prometey 3-3 (play-in), 4. Banco di Sardegna Sassari 1-5 (eliminata).

