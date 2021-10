striscia negativa in Champions League del Banco di Sardegna Sassari. Dopo Prometey, ossia l’altra squadra a zero vittorie nel Gruppo A prima di questa sera. Il cammino in BCL diventa ora decisamente arduo, anche perché stupisce – in negativo – l’incostanza di una squadra che nel 1° tempo sembrava aver offerto una reazione importante alle difficoltà europee. D'Angelo Harrison inaugura la sfida con uno 0-4 personale e sembra far presagire un altro 1° quarto shoccante per la Dinamo, squadra che peraltro inanella una serie di palle perse in rapida successione. La coppia Bendzius-Clemmons guida però la reazione d’orgoglio, con la guardia biancoblu che fa 2/2 da oltre l’arco ed è fondamentale nel break di 10-0 in soli 2’. Il Prometey risponde con le sfuriate dei suoi americani, facendo anche esordire nel match il grande ex di serata, Miro Bilan, dopo cinque minuti e mezzo (13-11). I turnover la fanno da padroni, perché le squadre combinano per 11 perse, almeno fino all’ingresso di David Logan: il “Professore” trascina tutti i compagni al 22-13 di fine frazione, anche perché gli ospiti dalla distanza non bucano mai la retina (1/7) a differenza della squadra di coach Cavina (4/7). Prosegue lain Champions League del. Dopo i k.o. esterni contro Ludwigsburg e Tenerife , la squadra allenata da Demis Cavina cade anche tra le mura amiche del PalaSerradimigni contro il, ossia l’altra squadra a zero vittorie nel Gruppo A prima di questa sera. Il cammino in BCL diventa ora decisamente arduo, anche perché stupisce – in negativo –di una squadra che nel 1° tempo sembrava aver offerto una reazione importante alle difficoltà europee.inaugura la sfida con uno 0-4 personale e sembra far presagire un altro 1° quarto shoccante per la Dinamo, squadra che peraltro inanella una serie di palle perse in rapida successione. Laguida però la reazione d’orgoglio, con la guardia biancoblu che fa 2/2 da oltre l’arco ed è fondamentale nel break di. Il Prometey risponde con le sfuriate dei suoi americani, facendo anche esordire nel match il grande ex di serata, Miro Bilan, dopo cinque minuti e mezzo (13-11). I turnover la fanno da padroni, perché le squadre combinano per 11 perse, almeno fino all’ingresso di: il “Professore” trascina tutti i compagni aldi fine frazione, anche perché gli ospiti dalla distanza non bucano mai la retina (1/7) a differenza della squadra di coach Cavina (4/7).

Logan non sbaglia un tiro e lancia il Banco di Sardegna al provvisorio massimo vantaggio (+12), mentre le palle perse continuano a limitare enormemente l’attacco del Prometey e fanno infuriare coach Ronen Ginzburg per un timeout di fuoco in cui richiede “aggressività e presenza”. Il quintetto della Dinamo non fa però sconti, chiudendo bene il pitturato e scommettendo sulle – pessime, visto il 2/11 pari al 18% – percentuali da fuori degli avversari; in un amen Sassari vola sul 36-20, mentre Chris Dowe tenta di impedire alla sua squadra la totale imbarcata già nel 1° tempo. In una sfida caratterizzata da continui parziali e contro-break, l’inerzia può passare da una mano all’altra senza alcun preavviso. Lo sanno bene i padroni di casa, che assistono a due triple consecutive di D.J. Stephens e vedono assottigliarsi tremendamente il proprio vantaggio (44-38). Il rientro dagli spogliatoi è ancora più traumatico: 2-12 firmato Bilan-Harrison (e 6-34 di parziale complessivo dal +16 biancoblu), con Christian Mekowulu che prosegue nella sua serata da incubo (0/5, 3 falli e 2 perse). La Dinamo scivola così sul 46-50 e costringe coach Cavina al timeout, ma neppure il minuto di sospensione sembra risvegliare i padroni di casa.

Sassari riesce a controllare meglio i rimbalzi, generando quegli extra-possessi utili a restare in scia del Prometey, ma Mekowulu pecca ancora d’ingenuità nel 4° fallo personale che lo costringe nuovamente alla panchina. Kennedy si trasforma nel go-to-guy della formazione ucraina, risultando perfetto anche nei viaggi in lunetta che la difesa di casa gli concede, ma Kaspar Treier – ottimo quando chiamato in causa – e Bendzius impediscono l’ulteriore fuga ospite a fine 3° quarto (63-65). Treier è fondamentale anche nelle prime battute dei 10’ finali, piazzando 4 punti di fila e lavorando anche molto bene in difesa su Bilan, al netto dei due falli spesi sul croato. Palle perse e falli in attacco ritornano prepotentemente alla ribalta, ma Treier è forse alla miglior serata della carriera e spara la bomba che vale il nuovo vantaggio della Dinamo (74-72) a 5’ dalla sirena. Logan continua a sparare a salve nella ripresa (0/11 da 2) e, come un buco nero, inghiotte molti possessi nei 4’ in cui la squadra allenata da Cavina non segna su azione; Sassari costruirebbe anche buone triple, ma i ferri le respingono tutte e la squadra di coach Ginzburg ne approfitta per piazzare il break decisivo (74-81). Kennedy MVP grazie a una prova da 17 punti, 10 rimbalzi e 5 assist. Treier il migliore tra le fila biancoblu, con 14+4 rimbalzi.

Banco di Sardegna Sassari - Prometey 79-87

Sassari : Sanna n.e., Logan 11, Clemmons 13, Gandini, Treier 14, Burnell 14, Bendzius 14, Mekowulu 3, Gentile, Battle 10, Diop n.e., Borra n.e. All. Cavina.

: Sanna n.e., Logan 11, Clemmons 13, Gandini, Treier 14, Burnell 14, Bendzius 14, Mekowulu 3, Gentile, Battle 10, Diop n.e., Borra n.e. All. Cavina. Prometey: Dowe 17, Harrison 16, Bilan 4, Evans 7, Lukashov, Lypovyy 2, Belikov n.e., Tykhonov n.e., Kennedy 17, Stephens 10, Petrov, Sydorov 14. All. Ginzburg.

