Nutribullet Treviso incassa il 2° k.o. consecutivo in Basketball Champions League. Dopo aver prodezza di Jalen Riley praticamente sulla sirena. Sul 71-71, con 2.1 secondi ancora da giocare, la guardia di casa riceve da rimessa e spara un'incredibile bomba in step-back dall'angolo sinistro: la terna arbitrale non rileva l'evidente infrazione di passi in partenza dello stesso Riley e convalida il canestro del 74-71, che costringe Treviso a un altro stop europeo e ne complica, non poco, il cammino verso la fase successiva della competizione. In attesa del risultato del Falco, impegnato sul parquet dell'AEK Atene, i biancoblù sono provvisoriamente in testa al Gruppo D con 8 punti, ma devono invertire la rotta nell'ultima uscita del girone, proprio contro l'AEK. Laincassa ilin. Dopo aver perso contro il Falco Szombathely , la squadra allenata da Max Menetti cade anche sul parquet del VEF Riga, dopo una partita molto tirata, caratterizzata da tanti blackout offensivi per entrambe le formazioni, e decisa da unapraticamente sulla sirena. Sul 71-71, con 2.1 secondi ancora da giocare, la guardia di casa riceve da rimessa e spara un'incredibile bomba in step-back dall'angolo sinistro: la terna arbitrale non rileva l'evidentedello stesso Riley e convalida il canestro del, che costringe Treviso a un altro stop europeo e ne complica, non poco, il cammino verso la fase successiva della competizione. In attesa del risultato del Falco, impegnato sul parquet dell'AEK Atene, i biancoblù sono provvisoriamente in testa alcon 8 punti, ma devono invertire la rotta nell'ultima uscita del girone, proprio contro l'AEK.

DeWayne Russell con l'assist meraviglioso per la schiacciata di Aaron Jones

Coach Menetti parte col consueto quintetto e Henry Sims lo ripaga subito con ottime giocate nei due pitturati, anche se è la coppia Dimsa-Sokolowski a prendersi la scena. Il VEF si affida ai pick&roll in cui Kristers Zoriks è ottimo handler e perfetto negli scarichi in angolo, ma non attacca quasi mai il ferro scegliendo invece soluzioni perimetrali. I recuperi difensivi di DeWayne Russell fruttano comode transizioni per la Nutribullet e valgono il 7-13 a metà 1° quarto. L’attacco di Treviso si blocca però improvvisamente e gli ospiti incassano un 4-0 solamente perché Riga si ostina a provarci da oltre l’arco dei 6.75 ma senza molta fortuna (2/10 di squadra al 10’). Il break finale è però di 9-2 e tanto basta a lanciare i padroni di casa sul 16-15, anche perché la squadra di coach Gailitis chiude bene il proprio pitturato e domina a rimbalzo offensivo, garantendosi davvero troppi extra-possessi.

Il tiro pesante diventa fattore favorevole al club trevigiano, con le bombe mandate a bersaglio dalla coppia Bortolani-Sokolowski che costringono la panchina di casa al timeout, ma Matteo Chillo realizza un’altra tripla e lancia la fuga ospite sul 19-26. Al festival del tiro da tre s’iscrive anche il VEF, col duo Curry-Riley a punire ogni ritardo nei closeout avversari, ma i turnover continuano a limitare un bel po’ l’attacco di casa e, contestualmente, a favorire le transizioni di una Treviso che tocca anche il +10 (25-35) a metà 2° periodo, con già cinque triple segnate nella frazione. Come nel quarto precedente, anche in questo l’attacco della squadra di Max Menetti si ferma improvvisamente, mentre la gragnuola di bombe aiuta Riga a ricucire le distanze fino al -6. Una follia di Ron Curry costa però ai padroni di casa il fallo antisportivo e lo 0-4 con cui la Nutribullet riprende il largo per il 34-43 a metà gara. Riley inaugura la ripresa con un 6-0 praticamente tutto personale, mentre gli attacchi degli ospiti sono tanto estemporanei quanto forzati da costringere coach Menetti a chiamare il timeout per richiedere aggressività sulla palla e migliori scelte offensive, senza fossilizzazione sul tiro da tre. Russell torna così ad attaccare dal palleggio, ma Tomas Dimsa vanifica un po’ tutto, sbagliando tre triple di fila e forzando qualche persa di troppo (44-48 al 25’).

La Nutribullet si concentra ancora troppo sul tiro pesante, mentre il VEF decide di esplorare il gioco in post spalle a canestro dei suoi lunghi e la scelta paga dividendi fino alla provvisoria parità (48-48). Il problema, per gli ospiti, non è rappresentato dai soli 10 punti segnati nel 3° quarto, quanto semmai dall’incapacità di sfidare la difesa di casa, che collassa benissimo e chiude a doppia mandata il pitturato. Le difficoltà offensive di Treviso proseguono anche nell’ultimo quarto, mentre la zona 3-2 di coach Menetti viene punita da un Maris Gulbis tremendamente efficace. Ci pensa allora Giordano Bortolani, fino a quel momento evanescente, a suonare la carica: 8 punti consecutivi che fruttano il nuovo vantaggio dei biancoblù (60-61) e sembrano ribaltare l’inerzia della gara. Coach Menetti prosegue nella scelta di giocare con due centri contemporaneamente sul parquet, ma la sua squadra persevera nel non attaccare il canestro di Riga e scivola a -5. Il finale è frammentato dai continui viaggi in lunetta conquistati dai padroni di casa: la mano dei giocatori del VEF non trema praticamente mai, ma Curry forza inspiegabilmente una penetrazione sul 71-69 e, sul ribaltamento di fronte, Russell gioca col cronometro per poi realizzare i due liberi che sembrano valere l’overtime. Con 2 secondi rimanenti, Riley s’inventa però un’irreale tripla in step-back dall’angolo sinistro – viziata peraltro da un’infrazione di passi in partenza – e firma il 74-71. A Treviso non bastano così i 15 punti di Russell e neppure i 14 di Bortolani. Lo stesso Riley si prende il riconoscimento di MVP, grazie a 19 punti.

Il tabellino

VEF Riga - Nutribullet Treviso Basket 74-71

Riga : Walker 4, Curry 13, Zoriks 13, Riley 19, Krumins n.e., Miska 6, Butirnis n.e., Gromovs 7, Gulbis 10, Ate 2. All. Gailitis.

: Walker 4, Curry 13, Zoriks 13, Riley 19, Krumins n.e., Miska 6, Butirnis n.e., Gromovs 7, Gulbis 10, Ate 2. All. Gailitis. Treviso: Russell 15, Vettori n.e., Faggian n.e., Bortolani 14, Imbrò, Casarin n.e., Chillo 3, Sims 13, Sokolowski 11, Dimsa 9, Jones 6, Akele. All. Menetti.

