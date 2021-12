Nutribullet Treviso - AEK Atene 81-69

Il secondo posto è blindato. E, con lui, il vantaggio del fattore-campo nella serie di play-in al meglio delle tre gare che la Nutribullet affronterà a gennaio sfidando la formazione greca del Lavrio, terza nel Gruppo C. Il sogno della qualificazione diretta ai playoff svanisce, invece, con la grande rimonta orchestrata dal Falco Szombathely contro il VEF Riga: la formazione ungherese cancella il -12 del primo periodo e supera la prima fase in testa al Gruppo D.

Nonostante una rotazione corta per le assenze di Tomas Dimsa e Nicola Akele, Treviso mette in cassaforte una bella vittoria, utile per restituire fiducia al gruppo in un momento non particolarmente brillante di campionato, frenato da quattro sconfitte sofferte nelle ultime 6 gare. La Nutribullet gioca un basket offensivo piacevole, fluido, costruendo tiri ad alta percentuale sul perimetro (16/34 da tre, 47.1%) e regge sulla metacampo opposta proponendo una difesa aggressiva e attenta.

La partita si indirizza già nel primo quarto, quando l'AEK viene tenuto senza canestri per cinque minuti. Il +7 del primo riposo si dilata sul +19 del 18' (42-23) grazie a un attacco produttivo e ispirato. Nella ripresa, Treviso soffre il rientro ospite in un terzo periodo ondivago, ma il cuscinetto di margine accumulato nella prima metà di gioco è sufficiente per assorbire la spallata. La rimonta dell'AEK si ferma sul -6 (59-53), e la Nutribullet può riallungare schermando il canestro per altri quattro minuti consecutivi e ritrovando fiducia nel tiro pesante.

Tolta la maschera protettiva indossata nelle ultime partite, Michal Sokolowski torna a essere un cecchino mortifero: 14 punti, 4/7 dall'arco e un paio di spingardate decisive per spaccare definitivamente la partita nel quarto periodo. Giordano Bortolani sostituisce Tomas Dimsa con enorme efficacia (14 con 4/5), mentre DeWayne Russell si presenta in versione folletto incontenibile: 17 punti, 8 assist e una lunga serie di giocate da playmaker di livello superiore. In vernice, spicca il lavoro di Matteo Chillo, lanciato in quintetto e pronto a contribuire con 13 punti e l'impressione generale di essersi finalmente lasciato alle spalle i problemi relativi al covid. Al suo fianco brilla anche Aaron Jones, in solidissima doppia-doppia da 10 punti e 17 rimbalzi, entrambi season-high. Più cheto Henry Sims (8+4), utilizzato dalla panchina, ma in campo nel momento cruciale del quarto periodo.

: Russell 17, Casarin, Sokolowski 14, Chillo 13, Jones 10; Faggian, Imbrò 5, Bortolani 14, Sims 8. N.e.: Pellizzari. All.: Menetti. AEK: Colom 7, Flionis 2, Angola 15, Hummer 16, Griffin 23; Saxionis, Petropoulos 3, Filippakos 3, Karlis. All.: Dedas.

Gruppo D: la classifica finale

1. Falco Szombathely 5-1 (playoff); 2. Nutribullet Treviso 4-2 (play-in); 3. VEF Riga 2-4 (play-in); 4. AEK Atene 1-5 (eliminata).

* * *

Hapoel Holon - Happy Casa Brindisi 84-80

1-5. Lo stesso epilogo maturato anche per la Dinamo Sassari martedì sera. L'ultima speranza svanisce sul parquet dell'Hapoel Holon di Maurizio Buscaglia. Un peccato e un rimpianto, perché la rocambolesca vittoria in rimonta del Cluj (primo classificato) sul Darussafaka avrebbe spalancato a Brindisi le porte del play-in. L'avventura europea della Happy Casa, invece, si ferma qui. Dopo soltanto 6 gare e sul fondo del girone G, con un triste record di

Brindisi paga un approccio scadente alla partita. Molle sul piano energetico, perforabile in difesa. L'Hapoel balza sul +16 dopo otto minuti (29-13) e difende il margine fino alla sirena. La Happy Casa, comunque, costruisce le sue chance. Rientra fino al -3 (33-30) cavalcando un grande inizio di secondo periodo grazie all'ottimo impatto della panchina, ma subisce un'altra violenta spallata che la rispedisce a -11 all'intervallo lungo. Nella ripresa, sfruttando la pericolosità dall'arco (11/30), Brindisi ricuce fino al -6 in più occasioni, sogna con il -4 firmato da Nick Perkins a 1'49" dalla sirena, quando una tripla insensata di tabella di Guy Pnini si abbatte come una lama assassina.

Brindisi soffre l'assenza di Raphael Gaspardo e i problemi di falli che limitano l'azione dei due Perkins. Josh si ferma a soli 17 minuti di scarso impatto (4 punti), mentre Nick ne piazza 16 in 26', ma senza la possibilità di incidere realmente sulla partita nel lungo periodo. Coach Frank Vitucci pesca risorse importanti dalla sue seconde linee. Jeremy Chappell, lanciato in quintetto al posto di Gaspardo, risponde con una grande serata di intensità (13 punti), sulla falsariga di quella già vista domenica contro Treviso, Alessandro Zanelli sostiuisce Josh Perkins con grande personalità in regia (10+3 assist), Lucio Redivo dà la solita scossa con un paio di bombe sparate a freddo, mentre Mattia Udom pattuglia il verniciato con una doppia-doppia che vale i suoi massimi in carriera (15+10 rimbalzi).

L'Hapoel di Buscaglia, più fisico e con maggior qualità diffusa, si aggrappa alla classe dell'intramontabile Joe Ragland (19+8 assist), alla serata della vita di Rafael Menco (19 punti, season-high), alla vitalità di Chris Johnson, grande bomber all-around (16+12 rimbalzi) e all'esperienza di Guy Pnini dalla panchina, ultra-cinico con 10 punti in 19 minuti e la tripla della vittoria.

: Ragland 19, Johnson 16, Bourdillon 7, Menco 19, Zack 4; Smith 5, Pnini 10, Kyser 1, Alber 3. N.e: Misgav, Foglemann, Yanay. All.: Buscaglia. Brindisi: J. Perkins 4, Clark 4, Chappell 13, Adrian 9, N. Perkins 16; Carter, Zanelli 10, Visconti 3, Redivo 6, Udom 15. N.e.: Gaspardo, Ulaneo. All.: Vitucci.

Gruppo G: la classifica finale

1. Cluj Napoca 5-1 (playoff); 2. Hapoel Holon 4-2 (play-in); 3. Darussafaka Istanbul 2-4 (play-in); 4. Happy Casa Brindisi 1-5 (eliminata)

