La Unahotels Reggio Emilia cade 68-59 sul campo dell'AEK Atene nella quinta giornata del girone B della Basketball Champions League FIBA, ma la notizia che conta purtroppo è un'altra. Come riportato da alcuni siti greci, prima della gara c'è stato un vero e proprio agguato da parte dei tifosi dell'AEK ai danni di 15-20 sostenitori italiani del gruppo Arsan, la tifoseria organizzata di Reggio Emilia: secondo le ricostruzioni, i supporter dell'AEK hanno prima sparato i fumogeni, poi sono entrati in azione con un'aggressione fisica, le botte e le manganellate. Tutto in un momento in cui non era presente la polizia: ci sono dei feriti tra i tifosi italiani, tutti portati fuori dal palasport e, pare, non in condizioni gravi.

La Unahotels ha chiesto di non giocare la partita visto l'accaduto, ma la FIBA ha permesso "solo" un posticipo di 15' rispetto all'orario della palla a due originale. Sostanzialmente si è trattato di una vera e propria imboscata, coi sostenitori biancorossi attaccati appena entrati al palazzo: secondo alcuni reporter reggiani ora i membri del gruppo Arsan sono tutti assieme e al sicuro, dopo essere stati riaccompagnati in hotel prima della partita, costretti a lasciare il palazzo dopo essere stati attaccati con estintori, bottiglie e cinghie.

Osvaldas Olisevicius in Reggio Emilia-AEK Atene Credit Foto Imago

La nota della Pallacanestro Reggiana sull'accaduto: "Pallacanestro Reggiana esprime tutto il suo disappunto e sdegno per la brutale aggressione subita nell’immediato pre partita dai 15 supporters biancorossi presenti all’interno del settore ospiti della Ano Liossa Olympic Hall di Atene. La società ha provveduto immediatamente a informare gli organi competenti dell’accaduto".

La partita

Dopo i brutti episodi che hanno preceduto il match, la Unahotels scende in campo e cede all'AEK Atene a causa di un brutto secondo tempo (39-29 all'intervallo, 39-20 per i greci nella ripresa). In attesa del nuovo allenatore Dragan Sakota, i biancorossi sono diretti da Federico Fucà e partono molto bene, chiudendo il primo periodo sul 20-13 e poi andando alla pausa lunga con un margine in doppia cifra, 39-29, dopo essere stati anche a +13 sul 36-29.

Nella ripresa l'AEK aumenta la fisicità, la Unahotels fatica a pareggiare l'energia degli avversari, Cinciarini prende un colpo al naso e il divario si riduce: al 30' è 50-47 per Reggio Emilia. Negli ultimi 10' non c'è più storia, i greci sorpassano e non si voltano più indietro, con un parziale di 14-3 che spedisce la Unahotels a -8. Il finale è 68-59, Reggio Emilia incassa la terza sconfitta ma la qualificazione è ancora aperta: basterà vincere la sesta e ultima partita in casa contro Bonn, già qualificata alla fase successiva. Appuntamento il prossimo 21 dicembre al PalaBigi.

Ad Atene la Reggiana ha quattro giocatori in doppia cifra - 13 punti di Hopkins, 11 di Anim, 11 e 9 assist di Cianciarini, 10 di Olisevicius -, ma paga le troppe palle perse, ben 17 (6 di Hopkins). L'AEK si gode invece i 16 punti di Mitchell, i 15 di Williams e i 10 del finlandese di Madsen.

Il tabellino

AEK Atene - Unahotels Reggio Emilia 68-59

AEK Atene : Koniaris 3, Frazier 6, Petropoulos 4, Flionis 2, McGriff, Filippakos, Miles 8, Persidis, Madsen 10, Papadakis 4, Williams 15, Mitchell 16. All. Kantzouris.

: Koniaris 3, Frazier 6, Petropoulos 4, Flionis 2, McGriff, Filippakos, Miles 8, Persidis, Madsen 10, Papadakis 4, Williams 15, Mitchell 16. All. Kantzouris. Reggio Emilia: Anim 11, Reuvers ne, Hopkins 13, Cipolla ne, Strautins, Vitali 6, Stefanini 2, Cinciarini 11, Burjanadze 5, Olisevicius 10, Diouf 1. All. Fucà.

