In attesa di vederlo tra un anno in, il fenomenocontinua a dare spettacolo nel campionato francese. Il 18enne "", sicura prima scelta assoluta del Draft 2023 , firma una prova monstre da 33 punti, 12 rimbalzi, 4 assist, 3 stoppate, 10 su 17 al tiro per 41 di valutazione in 35' sul parquet per la vittoriadeicontro ilallenato da, il sesto successo in fila dei parigini (6-1 nel campionato francese).