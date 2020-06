I berlinesi allenati da coach Aito conquistano il torneo finale della Bundesliga giocato interamente a Monaco a porte chiuse con un percorso perfetto, 10 vinte e 0 perse, superando nella doppia finale il Ludwigsburg. Per l'Alba è il nono titolo nazionale della propria storia, il primo dal 2008.

In attesa della ripresa della NBA e della conclusione della Liga ACB, si è assegnato in Germania il primo titolo post Coronavirus: a vincere è l'Alba Berlino che ha dominato il torneo finale della Bundesliga, giocato interamente all'Audi Dome di Monaco di Baviera rigoramente a porte chiuse con 10 squadre e sfide di andata e ritorno per la fase conclusiva con quarti, semifinali e finale. La formazione allenata dallo spagnolo Aito Garcia è stata perfetta, un rullo compressore, vincendo tutte e 10 le gare disputate, le ultime due contro il Ludwigsburg, quelle che sono valse il titolo!

Bundesliga In Germania si torna in campo il 6 giugno: torneo a 10 squadre a Monaco per finire la Bundesliga 19/05/2020 A 20:58

Si tratta del nono trionfo della storia dei berlinese, il primo "Meisterschale" dal lontano 2008: in mezzo una vittoria dell'Oldenbueg, sette del Bamberg e tre del Bayern Monaco, la squadra in cui milita Diego Flaccadori, grande favorita per il torneo, ma che è uscita malamente nei quarti di finale contro Ludwigsburg.

Landry Nnoko, Alba Berlino 2019-20 Credit Foto Imago

L'Alba Berlino, che in questa stagione ha giocato anche l'Eurolega, si è mostrata sempre superiore a tutti gli avversari incontrati, con un roster più lungo e talentuoso: in semifinale ha spazzato via Oldenburg (92-63 e 81-59), poi in finale ha chiuso la pratica con Ludwigsburg già nella prima partita, 88-65, poi nel ritorno giocato oggi ha gestito, imponendosi comunque 75-74. Per Ludwigsburg, autentica sorpresa del torneo, la consolazione di aver avuto il premio di MVP assegnato a Marcos Knight, playmaker americano classe 1989.

Per la squadra di Aito la vittoria del campionato fa il paio con la Coppa di Germania, vinta lo scorso 16 febbraio nella finale contro Oldenburg, spazzato via 89-67.

Torneo finale Bundesliga 2019-20 Credit Foto From Official Website

Play Icon WATCH Stoppata di Niels Giffey, layup di Luke Sikma: l'Alba Berlino batte lo Zenit in rimonta 00:00:34

Play Icon

Eurolega Highlights: Kirolbet Baskonia Vitoria-Alba Berlino 73-72 06/03/2020 A 23:03

Play Icon