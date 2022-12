L'arca della gloria, la Hall of Fame, è il massimo riconoscimento alla carriera per un atleta. L'ultima ad essere insignita di questo prestigioso riconoscimento è Catarina Pollini, una delle leggende dal basket italiano, la donna dei record della nostra pallacanestro, vicentina classe 1966 che da anni si è trasferita in Spagna e ora ricopre il ruolo di team manager dell'Ensino Lugo, club di Liga in cui ha anche militato da giocatrice. La "Zarina", questo il suo soprannome da sempre, è una delle personalità della classe 2022 della Hall of Fame FIBA interamente dedicata al basket femminile.

Catarina Pollini nella Hall of Fame FIBA 2022 Credit Foto From Official Website

Con Catarina Pollini ci sono le ex giocatrici Lisa Leslie (Stati Uniti), Robyn Maher (Australia), Jurgita Streimikyte-Virbickiene (Lituania) e Mame Maty Mbengue (Senegal) mentre come allenatori ci sono il leggendario Geno Auriemma (Stati Uniti), Antonio Barbosa (Brasile) e Milan "Ciga" Vasojevic (Serbia, premiato postumo). I nomi della classe 2022 si conoscono da diverse settimane, ma soltanto ieri, mercoledì 30 novembre, si è svolta la cerimonia ufficiale nella sede della FIBA a Mies, in Svizzera.

La "Zarina", che fa parte della Hall of Fame del basket italiano dal 2013, è la donna dei record della nostra pallacanestro. Ala di 196 centimetri, ha giocato dal 1979 al 2009 vestendo, tra le altre, le maglie di Vicenza, Comense e Schio: ha conquistato 12 Scudetti, 7 Eurolega, 2 Coppa Italia, 1 Coppa di Spagna e il titolo WNBA del 1997 con le Houston Comets. Con la maglia dell'Italia ha giocato 252 partite segnando 3.093 punti (entrambi record), vincendo l'argento agli Europei del 1995, e ha partecipato a 2 Mondiali e a 2 Olimpiadi, Barcellona 1992 e Atlanta 1996.

