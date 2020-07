Credit Foto From Official Website

Si è svolto il sorteggio per la fase a gironi della Basketball Champions League 2020-2021. Nell’urna erano presenti anche tre squadre italiane: Dinamo Sassari, Happy Casa Brindisi e Fortitudo Bologna. Sono quattro gruppi da otto squadre e si qualificano alle Top-16 le prime quattro classificate. Non si conoscono ancora tutti i nomi delle 32 qualificate, visto che quattro di esse usciranno dai due turni di qualificazione.

Un girone veramente di ferro per la Dinamo Sassari di Gianmarco Pozzecco, che si troverà ad affrontare ottime squadre come Tenerife, Strasburgo, Galatasaray e Rytas Vilnius. Per Brindisi, invece, ci sarà il forte Darussafaka, ma anche altre formazioni temibili come Hapoel Gerusalemme e Burgos. Anche per la Fortitudo sfide molto affascinanti all’orizzonte, visto che Bologna è stata inserita nello stesso gruppo di Aek Atene e Bamberg.

IL SORTEGGIO DEI GIRONI DELLA BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE 2020/2021

GRUPPO A

Iberostar Tenerife (Spa)

Strasbourg (Fra)

Dinamo Sassari

Peristeri (Gre)

VEF Riga (Let)

Galatasaray Istanbul (Tur)

Rytas Vilnius (Ltu)

Vincente spareggio 12

GRUPPO B

Era Nymburg (Ger)

Nizhny (Rus)

JDA Dijon (Fra)

Casademont Zaragoza (Spa)

Falco Szombathely (Ung)

Tofas Bursa (Tur)

Start Lublin (Pol)

Vincente spareggio 10

GRUPPO C

Hapoel Jerusalem (Isr)

Oostende (Bel)

Turk Telekom (Ger)

San Pablo Burgos (Spa)

Happy Casa Brindisi

Limoges (Fra)

Darussafaka Tekfen Istanbul (Tur)

Vincente spareggio 9

GRUPPO D

AEK Athens (Gre)

Brose Bamberg (Ger)

Hapoel Halon (Isr)

Pinar Karsiyaka (Tur)

Retabet Bilbao (Spa)

Cholet (Fra)

Fortitudo Bologna

Vincente spareggio 8

QUALIFICATION ROUND (Primo turno)

1) Igokea – Cluj Napoca

2) BC Balkan – Tsmoki Minsk

3) Iraklis – Keravnos

4) Hapoel Tel Aviv – Bakken Bears

5) London Lions – Neptunas

6) Mons-Haiunat – Anwil

7) BC Dnipro – Donar Groningen

8) Sporting CP – Fribourg Olympic

QUALIFICATION ROUND (Secondo turno)

9) Vincente 2 – Vincente 5

10) Vincente 1 – Vincente 8

11) Vincente 3 – Vincente 7

12) Vincente 4 – Vincente 6

