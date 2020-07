FIBA Champions League 2020-21: Sassari, Brindisi e Fortitudo Bologna già ai gironi

Ufficializzato l'organico delle squadre che parteciperanno alla competizione targata FIBA, le tre italiane sono fra le 28 che vanno direttamente ai gironi che verranno sorteggiati il 15 luglio: altre 16 squadre parteciperanno alle qualificazioni. La regular season scatterà il 13 ottobre, si chiuderà con una Final Four, in palio il premio di un milione di euro.

Prende forma la Basketball Champions League 2020-21, la manifestazione targata FIBA che vuole diventare la principale alternativa all'Eurolega. Ufficializzato l'organico delle squadre partecipanti, 44 in tutto, 16 alle qualificazioni e 32 direttamente alla fase a gironi che verranno sorteggiati il prossimo 15 luglio: tra queste anche le tre italiane Dinamo Sassari, Happy Casa Brindisi (già in organico lo scorso anno) e Fortitudo Bologna, che torna a giocare una competizione europea dopo 12 anni dall'ultima volta.

Il calendario prevde che il 15 settembre si parta col primo dei due turni di qualificazione da cui usciranno le 4 squadre che parteciperanno insieme alle altre 28 alla regular season che inizierà il 13 ottobre. Le 32 di cui sopra giocheranno in quattro gruppi di 8 squadre ciascuno, con i primi quattro di ciascun gruppo che passeranno al playoff a 16 e poi ai quarti di finale che determineranno le Final Four. Il vincitore assoluto guadagnerà l’ambito premio in denaro di 1 milione di euro.

Play Icon

Champions League Highlights: San Pablo Burgos-Banco di Sardegna Sassari 95-80 10/03/2020 A 22:53

Le 28 squadre già alla fase a gironi:

AEK (GRE), Brose Bamberg (GER), Casademont Zaragoza (ESP), Cholet (FRA), Darussafaka Tekfen (TUR), Dinamo Banco di Sardegna Sassari (ITA), ERA Nymburk (CZE), Falco Vulcano Szombathely (HUN), Filou Oostende (BEL), Fortitudo Bologna (ITA), Galatasaray Doga Sigorta (TUR), Hapoel Bank Yahav Jerusalem (ISR), Hapoel Holon (ISR), Happy Casa Brindisi (ITA), Iberostar Tenerife (ESP), JDA Dijon (FRA), Limoges CSP (FRA), Nizhny Novgorod (RUS), Peristeri (GRE), Pinar Karsiyaka (TUR), RETAbet Bilbao (ESP), Rytas Vilnius (LTU), San Pablo Burgos (ESP), SIG Strasbourg (FRA), Start Lublin (POL), Tofas Bursa (TUR), Turk Telekom (TUR), VEF Riga (LAT).

Le 16 squadre alle qualificazioni:

Anwil Wloclawek (POL), Bakken Bears Aarhus (DEN), Balkan Botevgrad (BUL), Belfius Mons-Hainaut (BEL), Dnipro (UKR), Donar Groningen (NED), Fribourg Olympic (SUI), Hapoel Tel Aviv (ISR), Igokea (BIH), Iraklis (GRE), Keravnos (CYP), London Lions (GBR), Neptunas Klaipeda (LTU), Sporting Clube de Portugal (POR), Tsmoki-Minsk (BLR), U-Banca Transilvania Cluj Napoca (ROU).

La Champions League 2020-21 ha 41 squadre su 44 che hanno concluso nelle prime 8 posizioni del rispettivo campionato, ci sono 25 paesi rappresentati e 14 campioni nazionali. La Turchia è la più rappresentata con 5 squadre (il Turk Telekom era nono in campionato ma nelle Top 8 della Champions 2019-20), seguono Spagna e Francia con 4, poi Italia, Grecia e Israele con 3. Solo una squadra per la Germania, il Brose Bamberg, dopo il ritiro di Ludwigsburg e l'iscrizione fuori tempo massimo di Oldenburg.

Play Icon WATCH Pozzecco: "Spissu è un nano come me, ha grande dedizione e trasmette le emozioni che vive in campo" 00:04:08

Play Icon

Champions League Primo tempo stellare di Marco Spissu: 17 punti con 4 su 4 da tre 10/03/2020 A 21:10

Play Icon