Obiettivo centrato per la Happy Casa Brindisi che stacca il pass per la seconda fase di Champions League con un turno d'anticipo. La squadra di Frank Vitucci poteva permettersi anche un ko entro i 10 punti di scarto e invece è arrivato un successo in rimonta per 87-83 a Istanbul contro il Darussafacka nella quinta giornata del gruppo H: i turchi, al quarto stop consecutivo nel torneo, non riescono a ribaltare il -11 dell'andata al PalaPentassuglia e così vengono eliminati visto che assieme ai pugliesi avanza anche il San Pablo Burgos, vincente martedì contro Ostenda. La Happy Casa, che nello scorso weekend non ha giocato contro Varese per i problemi di Covid dei biancorossi, si impone in rimonta (-13 nel terzo periodo) e con una gran prova corale con sei giocatori in doppia cifra: spicca la prestazione della stella D'Angelo Harrison autore di 24 punti con 4 rimbalzi e 4 assist; a 11 ci sono Zanelli e Thompson, 10 a testa per Krubally, Willis e Udom. Al Darussafacka non bastano i 16 di Jarrett, i 14 di Ozdemiroglu, soprattutto i 28 punti di un clamoroso Andrew Andrews, l'ultimo ad arrendersi.