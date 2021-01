Basket

Basket Champions, highlights: Darussafacka-Brindisi 83-87

Obiettivo centrato per la Happy Casa Brindisi che stacca il pass per la seconda fase di Champions League con un turno d'anticipo. La squadra di Frank Vitucci poteva permettersi anche un ko entro i 10 punti di scarto e invece è arrivato un successo in rimonta per 87-83 a Istanbul contro il Darussafacka nella quinta giornata del gruppo H.

00:03:03, 6 Visualizzazioni, un' ora fa