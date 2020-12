Basket

Basket Champions, highlights: Sassari-Bakken Bears 71-93

Serata da incubo per il Banco di Sardegna Sassari che perde malamente 93-71 al PalaSerradimigni contro i Bakken Bears nel quarto turno del gruppo A di Champions League. Uno scivolone inaspettato per la squadra di Gianmarco Pozzecco che poteva staccare il pass per la seconda fase con due giornate d'anticipo e invece si ritrova al tappeto sotto i colpi della squadra danese.

00:02:50, 3 Visualizzazioni, 3 ore fa