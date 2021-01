La Fortitudo Bologna deve rimandare ancora la prima gioia europea della stagione dopo il ko per 80-69 a Smirne, in Turchia, contro il Pinar Karsiyaka nel recupero della seconda giornata della prima fase di Champions League. La squadra di Dalmonte, eliminata dalla corsa alla seconda fase, si presenta con solo otto giocatori (assenti Happ, Aradori, Saunders, Fantinelli e Mancinelli) ma resta in corsa fino all'ultimo minuto di partita con grande orgoglio e cede contro una formazione più lunga ed esperta, al secondo successo in quattro partite del torneo. La Lavoropiù tocca anche il -14 in avvio di ripresa (45-31) ma nel finale rimonta arrivando anche a -4 coi canestri di uno scatenato Baldasso: nell'ultimo minuto però il Pinar piazza un break di 7-0 con l'ex virtussino M'Baye e strappa la vittoria. Il miglior marcatore della Effe è Dario Hunt con 18 punti seguito dai 13 di Baldasso, dai 12 di Withers e dai 10 di Mattia Palumbo, mentre Adrian Banks si ferma a 9 ed esce a 7' dal termine per un problema al piede. Il Pinar invece ha 20 punti da Morgan, 13 da Sek Henry e Tony Taylor, visti in Italia a Brindisi e Virtus Bologna rispettivamente, e 15 dal già citato Amath M'Baye.