Doveva essere una serata di festa alla Unipol Arena perchè la Fortitudo tornava a giocare in Europa dopo quasi 12 anni (il 13 gennaio 2009 l'ultima volta, ndr) e invece è una notte da incubo per la Lavoropiù Bologna di Meo Sacchetti che perde nettamente 100-63 contro i tedeschi del Brose Bamberg nella prima giornata del girone F di Basketball Champions League Fiba. La Effe, ridotta ai minimi termini e senza praticamente tre titolare come Ethan Happ, Matteo Fantinelli e Tre'shaun Fletcher, non resiste nemmeno un quarto contro il Brose e cede di schianto già nel secondo periodo: non all'altezza la difesa di Bologna, che concede agli avversari il 65% da due e il 52% da tre, soprattutto pesano le 19 palle perse (14 nel solo primo tempo), da cui il Bamberg produce addirittura 35 punti! La Fortitudo ha 17 punti da Mancinelli e 14 da Banks, per il Bamberg spicca l'ex varesino Larson con 23, poi ci sono i 19 di Lockhart e i 17 punti con 4 su 4 da tre di Michele Vitali.