Basket Champions League, highlights: Burgos-Brindisi 93-71

Dopo otto vittorie di fila, 7 in Serie A e una in Champions League in casa col Darussafacka, si ferma la corsa della Happy Casa Brindisi che perde nettamente 93-71 in Spagna contro il San Pablo Burgos nel recupero della prima giornata del girone H.

00:03:06, 8 Visualizzazioni, 2 ore fa