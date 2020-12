Serata da incubo per il Banco di Sardegna Sassari che perde malamente 93-71 al PalaSerradimigni contro i Bakken Bears nel quarto turno del gruppo A di Champions League. Uno scivolone inaspettato per la squadra di Gianmarco Pozzecco che poteva staccare il pass per la seconda fase con due giornate d'anticipo e invece si ritrova al tappeto sotto i colpi della squadra danese, al primo storico successo in trasferta in BCL dopo 9 sconfitte. Un risultato ancora più inaspettato se si considera la partenza a razzo della Dinamo, volata a +13 sul 29-16 nel primo periodo: da lì un blackout totale, poi nel quarto periodo i Bears dilagano e danno ancor più lustro al loro successo già incredibile. Sassari ha 17 punti da Bendzius (11 nel primo periodo), 16 con 11 rimbalzi da Burnell e 10 da Stefano Gentile, gli unici in doppia cifra: soprattutto la Dinamo paga 16 palle perse, un disastroso 6 su 26 da tre, ma soprattutto il differenziale a rimbalzo, -14, 54 a 40 per i danesi (26-14 in attacco), la chiave che ha permesso agli ospiti di fare collezione di possessi extra e quindi canestri. I Bears, oltre al dominio sotto le plance, infilano 11 triple e chiudono col 38% complessivo al tiro: sono sette i giocatori in doppia cifra, di fatto la rotazione di coach Wich, con 15 punti e 12 rimbalzi di Stephens, e 16 punti del kenyano Ongwae.