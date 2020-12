Basket

Basket, Champions: magia di Adrian Banks, slalom e assist per Withers

In una notte buia per la Fortitudo che crolla a Bilbao, l'unica luce è firmata dalla giocata di Adrian Banks che salta tutta la difesa avversaria con uno slalom e poi serve Withers per la comoda schiacciata a due mani.

00:00:36, 3 Visualizzazioni, 24 minuti fa