Il format della seconda fase prevede 4 Gruppi da 4 squadre, formati tramite sorteggio e composti da due prime classificate della Regular Season e due seconde classificate. Al termine di questa fase, con sei partite per ogni squadra, tre in casa e tre in trasferta, le prime accederanno ad una Final Eight che si giocherà la prima settimana di maggio e in una sede ancora da stabilire.