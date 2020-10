Esordio vincente e convincente per il Banco di Sardegna Sassari nella Basketball Champions League 2020-21. Al PalaSerradimigni un gran 1° tempo (solo 30 punti concessi) e l’ottima capacità di tenere, specie mentalmente, nei momenti di rimonta degli avversari, lanciano i biancoblu al successo contro il Galatasaray. I padroni di casa approcciano la sfida decisamente meglio degli avversari, trovando buona circolazione di palla in fase di possesso e costruendo quasi sempre buoni tiri. Il Galatasaray sbaglia davvero troppo, sia sotto il canestro avversario, sia in spot-up shooting da oltre l’arco dei 6.75, incappando anche in 3 perse banali, e al 6’ è così sotto di 6 lunghezze (14-8). Eimantas Bendzius è il principale terminale offensivo del Banco di Sardegna, realizzando 7 dei 14 punti complessivi, ma anche Miro Bilan comincia a dare spettacolo coi soliti movimenti spalle a canestro. È però Vasilije Pusica a scrivere il 20-12 con cui si chiude la frazione, prendendo bene le redini del gioco biancoblu nel momento in cui Marco Spissu torna in panchina a rifiatare un po’. Johnathan Lee Williams arriva a 4 errori consecutivi dalla linea della carità, mentre Justin Tillman inizia a fare la voce grossa sotto entrambi i tabelloni e dà il provvisorio massimo vantaggio a Sassari (23-12). L’ingresso sul parquet di Kaspar Treier dà nuova, e ottima, linfa all’attacco della squadra allenata da Gianmarco Pozzecco, ma è sempre Tillman a lanciare Sassari sul +15 (32-17) a metà 2° quarto, costringendo la panchina avversaria al timeout. Spissu piazza un 2/2 dall’arco e sembra spezzare ulteriormente le resistenze del Galatasaray, ma Alex Hamilton risponde con brucianti penetrazioni e mantiene pressoché invariate le distanze (38-23) a 3’ dalla fine della prima metà di gara. Il Banco di Sardegna chiude il 1° tempo commettendo qualche errore di troppo in fase di costruzione per eccessiva foga e voglia di correre in transizione, ma il Galatasaray non riesce ad approfittarne (44-30 al 20’).