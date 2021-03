Tofas Bursa - Happy Casa Brindisi 72-91

Prosegue l'ottimo momento della Happy Casa Brindisi che vince nettamente 91-72 in Turchia col Tofas Bursa nella quarta giornata del girone I dei playoff di Champions League e conquista la quinta vittoria in fila, tre delle quali in Europa. La squadra di Frank Vitucci, che nello scorso weekend non ha giocato per il rinvio della gara con Sassari (casi covid alla Dinamo), bissa il successo dell'andata (77-75 al PalaPentassuglia), si porta a 3-1 di record e mette nel mirino le Final Eight, il cui pass può arrivare già settimana prossima nella trasferta in Israele con l'Hapoel Holon. Sfida sempre in controllo della Happy Casa che si prende un margine in doppia cifra nel secondo quarto e poi lo mantiene fino alla fine, arrivando anche a +22 nel quarto periodo (68-90): i biancoblu approfittano di una difesa anche troppo morbida dei turchi per chiudere con il 55% da due e 22 su 27 ai liberi, soprattutto smazzano ben 30 assist a fronte di sole 10 perse (16 assist e 16 perse il saldo del Tofas). Vitucci, sempre senza D'Angelo Harrison, si gode cinque giocatori in doppia cifra: spiccano i 16 punti di James Bell seguito dai 13 di Perkins e dai 12 con 9 rimbalzi e 4 assist di Willis. Per il Tofas Bursa è la quarta sconfitta in altrettante gara di playoff e quindi è ufficialmente fuori dalla corsa alle Final Eight: si salva solo il britannico Phillip, 22 punti, in doppia cifra anche Akoon-Purcell, 11, e Christon, 10.

La sfida di Bursa si gioca da subito con un buon ritmo, alto punteggio e difese non troppo arcigne, soprattutto quella dei padroni di casa che sono 0-3 in questa fase playoff. La Happy Casa si porta sul +5 con un canestro di Gaspardo al volo su lancio di Willis, poi entrano Bell e Zanelli e stampano due bombe per il +8 a fine primo quarto sul 27-19! In avvio di secondo periodo il Tofas accorcia con l'ex pesarese Christon, ma poi Bell segna 8 punti consecutivi, Brindisi vola a +9 e i turchi devono chiamare timeout. A parte Phillip la formazione di casa non ha aiuti da altri intepreti mentre la Happy Casa ha un buon impatto anche da Visconti che mette i liberi del +11 e poi la tripla del +12 sul 47-35. Il Tofas non ha risposte contro l'attacco avversario che dilaga sul +15 con un'altra tripla di Willis e all'intervallo è 51-36 per la squadra di Vitucci che tira col 50% (17 su 34), smazza 17 assist e limite le perse, 5 (8 assist e 10 perse per il turchi).

Nella ripresa Brindisi rientra un po' molle, spenta, e il Tofas prova ad approfittarne: la squadra turca trova un paio di giocate fisiche dall'ex varesino Simmons, poi si mettono al lavoro l'ex torinese White e l'ex pesarese Christon, e i turchi arrivano a -9 sul 47-56. Lì è fondamentale un gioco da tre punti di Perkins per tornare a +12, ed è la scintilla per riavviare il motore di Brindisi: da quel momento infatti Bell segna un jumper da centro area e una tripla, Krubally schiaccia innescato da Thompson, poi è Willis a volare due volte sopra il ferro per il nuovo +17. Al 30' è 72-53 Happy Casa con un canestro a rimbalzo offensivo di Krubally. Sostanzialmente la gara è in archivio, in avvio di ultimo quarto il Tofas ritrova il -13 con Zubic ma la replica di Krubally è immediata, poi Visconti mette la bomba del +18 (77-59) e infine sono i liberi di Udom e una penetrazione di Willis a firmare il massimo vantaggio sul +22, 90-68.

Per la Happy Casa Brindisi inizia dunque al meglio questo ciclo di cinque trasferte consecutive: domenica la squadra di Vitucci giocherà alle 12 in campionato contro la Germani Brescia, poi mercoledì 31 marzo ci sarà la trasferta in Israele sul campo dell'Hapoel Holon (ore 20).

Tofas : Demir, Durmaz, Konuk 2, Tuna, Yasar 7, Akoon-Purcell 11, Christon 10, Phillip 22, Simmons 3, Ugurlu 8, White 4, Zubcic 5. All. Hakan Demir.

: Demir, Durmaz, Konuk 2, Tuna, Yasar 7, Akoon-Purcell 11, Christon 10, Phillip 22, Simmons 3, Ugurlu 8, White 4, Zubcic 5. All. Hakan Demir. Brindisi: Cattapan 1, Guido 1, Visconti 8, Willis 12, Zanelli 3, Bell 16, Bostic 5, Gaspardo 8, Krubally 10, Perkins 13, Thompson 11, Udom 4. All. Vitucci.

