Basket Champions, highlights: Pinar Karsiyaka-Brindisi 107-88

Si ferma in Turchia, a Karsiyaka, l'avventura europea della Happy Casa Brindisi che perde malamente 107-88 sul campo del Pinar nella sesta ed ultima giornata del gruppo I dei playoff e dice addio alle Final Eight di Champions, a cui invece partecipa la formazione turca assieme all'Hapoel Holon, per due volte vincitrice praticamente allo scadere contro la formazione di Frank Vitucci.

00:03:05, un' ora fa