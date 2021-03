Basket

Basket Champions, highlights: Tofas Bursa-Brindisi 72-91

Prosegue l'ottimo momento della Happy Casa Brindisi che vince nettamente 91-72 in Turchia col Tofas Bursa nella quarta giornata del girone I dei playoff di Champions League e conquista la quinta vittoria in fila, tre delle quali in Europa.

