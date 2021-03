Banco di Sardegna Sassari nei Playoffs di Basketball Champions League. I biancoblu incassano il 3° k.o. in altrettante uscite europee in questa fase, cadendo sul parquet del Casademont Saragozza (105-88), anche se il punteggio finale punisce oltremodo i biancoblu. Cammino decisamente complicato adesso per la Dinamo, considerando peraltro la Jason Burnell eterno all-around player ed Eimantas Bendzius terminale offensivo mortifero (6-10 al 3’). Miro Bilan sale in cattedra nel momento in cui il Casademont sembra poter far sua l’inerzia della gara, conquistando rimbalzi offensivi e facendo valere la sua tecnica sopraffina. Sassari deve richiamare in panchina Bendzius, già gravato di 3 falli personali dopo neanche 5’, ma Ethan Happ sostituisce al meglio il compagno, dominando a rimbalzo offensivo, e dà il massimo vantaggio al Banco di Sardegna (20-31) a fine 1° quarto. Non si sblocca ilnei Playoffs di Basketball Champions League. I biancoblu incassano ilin questa fase, cadendo sul parquet del Casademont Saragozza (105-88), anche se il punteggio finale punisce oltremodo i biancoblu. Cammino decisamente complicato adesso per la Dinamo, considerando peraltro la sconfitta nella gara d’andata , ma speranze di qualificazione ancora accese, purché da qui in avanti si percorra un cammino netto. La squadra di coach Pozzecco approccia molto bene il match, coneterno all-around player edterminale offensivo mortifero (6-10 al 3’).sale in cattedra nel momento in cui il Casademont sembra poter far sua l’inerzia della gara, conquistando rimbalzi offensivi e facendo valere la sua tecnica sopraffina. Sassari deve richiamare in panchinadopo neanche 5’, masostituisce al meglio il compagno, dominando a rimbalzo offensivo, e dà il massimo vantaggio al Banco di Sardegna () a

Elias Harris è assoluto protagonista nella rimonta dei padroni di casa a inizio 2° periodo: non solo continua ad assaltare il ferro, come già fatto nel quarto iniziale, ma trova anche grandi conclusioni allo scadere dei 24’’ e assist spettacolari per il vantaggio dei padroni di casa (37-35) al 14’. Il parziale (17-4) di Saragozza testimonia appieno le enormi difficoltà di Sassari, specie in fase difensiva, ma il 2° timeout di coach Pozzecco risveglia la squadra. Massimo Chessa prende le redini dell’attacco e crea per tutti i compagni, ma è ancora Happ a risultare fondamentale per il 51-52 a metà partita. Rasheed Sulaimon (12 nel 3° quarto) apre la ripresa calamitando ogni possesso della squadra di coach Hernandez, ma Bilan risponde colpo su colpo, almeno finché l’esterno non inizia a bombardare da oltre l’arco (64-59).

Sassari incappa in troppi falli in attacco, non riuscendo peraltro a contenere lo strapotere fisico di Jacob Wiley e scivolando a -11 (76-65) al 29’. I turnovers continuano a limitare molto l’attacco biancoblu, garantendo invece punti comodi per i padroni di casa, ma Happ torna a fare la differenza grazie all'immenso bagaglio tecnico nei movimenti vicino a canestro (80-74 al 31’). Entrambe le squadre realizzano mini-break, ma Nicolas Brussino azzecca le triple che ampliano la distanza a favore del Casademont (93-79) a 3’ dalla sirena. Il rientro sul parquet di Sulaimon rappresenta però la mazzata decisiva per Sassari, anche perché i lunghi biancoblu, stremati dalla fatica, lasciano sul ferro molti tiri liberi. Harris MVP (17), ma ottime prove anche di Ennis (18) e Sulaimon (16). A Sassari non bastano i grandi numeri dei centri: sia per Bilan che per Happ matura una prova da 17 punti e 9 rimbalzi.

CASADEMONT SARAGOZZA - BANCO DI SARDEGNA SASSARI 105-88

Saragozza : Sulaimon 16, Barreiro, Harris 17, Brussino 11, Fernandez 2, Font 5, Benzing 10, San Miguel 5, Wiley 14, Ennis 18, Hlinason 7, Garcia. All. Hernandez.

: Sulaimon 16, Barreiro, Harris 17, Brussino 11, Fernandez 2, Font 5, Benzing 10, San Miguel 5, Wiley 14, Ennis 18, Hlinason 7, Garcia. All. Hernandez. Sassari: Sanna n.e., Bilan 17, Treier, Chessa 6, Kruslin 8, Happ 17, Martis, Burnell 14, Bendzius 16, Gandini, Gentile 10. All. Pozzecco.

