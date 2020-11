L’incredibile rimonta contro l’Iberostar Tenerife – da -13 nel 1° tempo al +20 (92-72) finale, di cui abbiamo approfonditamente scritto qui – è ancora vivissima nei ricordi di qualsiasi tifoso biancoblu, ma anche nella mente di ogni appassionato di pallacanestro. La squadra allenata da Txus Vidorreta è una delle principali candidate alla vittoria della Basketball Champions League 2020-21. A riprova di ciò, il fatto che Giorgi Shermadini, centro georgiano, è stato appena eletto MVP del mese di ottobre in Liga Endesa ed è attualmente 1° per valutazione media. Il tutto, nel campionato nazionale più selettivo e competitivo, a oggi, del Vecchio Continente. Il successo del Banco di Sardegna assume allora significati particolari, ma tutti importanti, specie considerando che proprio Shermadini è stato uno dei peggiori tra le file dell’Iberostar (6 punti, ma 1/7 al tiro, e 4 perse).

Highlights: Sassari-Tenerife 92-72

Champions League Rimonta-show della Dinamo Sassari, Tenerife annichilita IERI A 21:30

Dominio e controllo dei pitturati

Nella sfida contro Tenerife, la difesa di Sassari ha commesso un solo, grave, errore. La scelta sistematica di passare dietro ogni blocco e di difendere troppo lontano dalla palla, quando il possesso si trovava nelle mani di Bruno Fitipaldo. Ecco allora spiegato lo show balistico del playmaker ex-Capo d’Orlando, autore di 20 punti (con 4 triple) nel 1° tempo. Registrata la difesa su Fitipaldo, ciò che più ha impressionato è stata però la capacità della formazione di coach Pozzecco di chiudere il proprio pitturato, con raddoppi sistematici e rotazioni difensive spettacolari. La fisicità di Sassari ha sempre rappresentato il grimaldello ideale per scardinare le difese avversarie e minare le certezze di club con molto più talento individuale, ma forse meno coesione nel collettivo. La scelta di imporre il proprio gioco, senza mai adattarsi, è fondamentale nella concezione che il Gianmarco Pozzecco allenatore ha della pallacanestro. Lo si vide chiaramente nella serie della Semifinale Scudetto 2018-19, in un 3-0 sull’Olimpia Milano di coach Pianigiani che non ammise alcun diritto di replica biancorosso. In una pallacanestro che sembra prediligere sempre più l’interscambiabilità tra ruoli e la perimetralità delle scelte offensive (con esasperazione, non per definizione stessa negativa, beninteso, del tiro da 3), il basket della Dinamo non è un unicum, ma forse a tale concetto si avvicina molto. Quasi a testimonianza che, se il mid-range è ormai scomparso dai radar cestistici, il gioco interno paga ancora tanti, tantissimi, dividendi.

Marco Spissu, molto più di uno stupendo playmaker

Sono lontani, lontanissimi, i tempi in cui le opinioni, più o meno autorevoli, consideravano Marco Spissu inadeguato per la Serie A, figurarsi per una coppa europea. Contro Tenerife il playmaker biancoblu ha messo, ancora una volta, a tacere tutti, smazzando 15 assist, record stagionale per un giocatore in BCL. Dopo 2 match, Spissu sta viaggiando a 18 punti e 11.5 assist di media (1°), col 60% da oltre l’arco dei 6.75. Ciò che più sorprende, al netto di statistiche comunque impressionanti, è però la capacità di Spissu di comprendere sempre quale sia la miglior scelta da eseguire. Tira quando è in ritmo, che sia in spot-up, dal palleggio o a gioco rotto col cronometro che sta correndo verso l’esaurirsi dei 24’’; passa quando i mismatch garantiscono vantaggi evidenti, anche se non per tutti, a qualche suo compagno. La maturità raggiunta da Spissu è un punto di forza, forse il principale, del Banco di Sardegna. E potrebbe diventare essenziale anche nella Nazionale di coach Meo Sacchetti, alla ricerca spasmodica di un regista che possa togliere responsabilità a Marco Belinelli, ma non solo, quando si tratta di dover portar palla e approntare i possessi.

Marco Spissu bombardiere contro il Galatasaray, 6/9 da 3

Jason Burnell, il sostituto ideale di Dyshawn Pierre

Con la partenza estiva di Dyshawn Pierre, diventato giocatore del Fenerbahce Beko Istanbul di coach Igor Kokoskov, Sassari sembrava privata di un elemento fondamentale, forse fin troppo, nell’economia di squadra. Pierre garantiva variegate opzioni offensive, permettendo al contempo di difendere su diversi ruoli e scegliere il modo migliore per affrontare la fase di non possesso. In sostanza, il lungo canadese era l’atleta che più condizionava, ovviamente in positivo, il gioco biancoblu. Il general manager, Federico Pasquini, ha così deciso di puntare su Jason Burnell, rivelazione del campionato 2019-20 con la maglia dell’Acqua S.Bernardo Cantù. A 23 anni, nel pieno della maturazione cestistica, quella che sembrava essere una scommessa azzardata si è rivelata, almeno finora, una scelta geniale. Numeri alla mano Burnell è quell’all-around player perfetto per sostituire Pierre nello scacchiere di coach Pozzecco. Punti, rimbalzi, assist, presenza fisica nei pitturati, visione di gioco, strapotere fisico capace di generare vantaggi su vantaggi per qualsiasi compagno, in un gioco che è fatto soprattutto di movimenti senza palla e di occupazione degli spazi. Offensivamente la bidimensionalità garantita da Burnell – con perfetta compresenza di gioco interno e perimetrale – è poi arma tattica importante, per una squadra che può anche scegliere di giocare con 3 lunghi veri contemporaneamente sul parquet.

Schiacciata devastante con fallo in contropiede: cos'ha fatto Burnell

Finalmente Justin Tillman

Lo aspettavamo tutti con ansia. Finalmente, per il bello del basket e per i sogni di gloria del Banco di Sardegna, Justin Tillman sembra essersi completamente ritrovato. Un inizio di stagione tutt’altro che facile, complici le ripercussioni psicologiche della perdita del padre, ma anche le difficoltà nell’ottenimento del visto e i ritardi nell’aggregarsi alla sua nuova squadra. A complicare il tutto ci si è messo anche l’infortunio a una spalla rimediato dopo nemmeno 2’ nella semifinale di Eurosport Supercoppa contro la Virtus Segafredo Bologna, il 18 settembre scorso. Dopo oltre un mese di assenza assoluta dai parquet e qualche partita utile a riprendere confidenza e ritmi, contro Tenerife Tillman ha mostrato tutto il meglio del proprio repertorio. Costantemente pericoloso e quasi immarcabile in post-basso spalle a canestro, educatissimo al tiro, dotato di movimenti quasi d’altri tempi, Tillman diventerà sempre più una delle principali bocche da fuoco dell’attacco biancoblu. Non si è ancora mostrato nella sua bidimensionalità offensiva (tiro da 3 e capacità di mettere palla a terra per attaccare il ferro avversario dal palleggio), ma siamo certi che non manchi molto per assistere anche a essa. Se Burnell è il sostituto ideale di Pierre, Tillman ricorda molto da vicino Rashawn Thomas, a testimonianza del fatto che Sassari lavori molto bene sul mercato, per non snaturare minimamente il proprio percorso tecnico.

Supercoppa: Sassari scopre Justin Tillman, 15 punti in 14' contro Pesaro

Capitano, mio capitano

Contro Tenerife, Sassari ha ruotato effettivamente in 6 giocatori (meno di 5 minuti a testa per Luca Gandini e Vasilije Pusica). Giacomo Devecchi ha giocato circa 36’, quasi un giro di lancetta per ogni anno d’età (Devecchi è nato il 2 aprile 1985). Nel 1° tempo il capitano biancoblu ha impressionato, con uno show balistico d’altri tempi: 4 bombe a bersaglio, 14 punti (sui 38 complessivi del Banco). Nella ripresa è ritornato competente ministro della difesa, forzando innumerevoli turnovers di Tenerife, leggendo perfettamente ogni scelta avversaria per effettuare closeout devastanti, trascinando i compagni nei momenti in cui questi ultimi sembravano potersi imbastire. Per ritrovare una gara in cui Devecchi è stato capace di andare in doppia cifra per punti realizzati, bisogna risalire al 9 maggio 2016: gara-3 dei quarti di finale di Serie A contro la Grissin Bon Reggio Emilia (k.o. 75-82, ma 10 punti in 30’ sul parquet per il numero 8). Mai come oggi, capitan Jack è il volto a tuttotondo del mondo Dinamo. Abnegazione, responsabilità, professionalità e dedizione assoluta alla causa. Il traguardo delle 700 presenze in biancoblu (poco più di un anno fa ha toccato le 600) e il sogno di mettere in bacheca un altro trofeo rappresentano l’elisir di giovinezza per una delle più grandi ed emblematiche bandiere della Dinamo.

Jack Devecchi on-fire, 4 triple nel 1° tempo contro Tenerife

Champions League Highlights: Sassari-Tenerife 92-72 IERI A 22:23