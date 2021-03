ERA Nymburk - Banco di Sardegna Sassari 90-89

Di Marco Arcari. 2° k.o. consecutivo, dopo quello Playoffs di BCL per il Banco di Sardegna Sassari. La sconfitta in terra ceca matura in un modo incredibile, dopo che il club biancoblu ha infatti condotto praticamente per tutta la partita (31’ effettivi), toccando anche il +14. Decisivo un canestro dell’ERA Nymburk a 2’’ dalla sirena, dopo un finale concitatissimo. Coach Pozzecco sceglie fin da subito un quintetto che prevede sia Miro Bilan, sia Ethan Happ e la scelta paga ottimi dividenti: i lunghi non solo dominano a rimbalzo e chiudono bene il pitturato, ma caricano di falli la difesa dell’ERA, che esaurisce il bonus di squadra dopo nemmeno 4’ (8-9). I padroni di casa rispondono però con ottime spaziature, che liberano comode triple dagli angoli e valgono un primo tentativo di fuga (15-11). Sassari fatica a sbloccarsi da oltre l’arco dei 6.75 (0/5 consecutivo dalla palla a due iniziale), ma quando lo fa, infila uno 0-7, con Filip Kruslin (8 nei primi 10’) sugli scudi, che le riconsegna il comando delle operazioni. Jerrick Harding è però devastante nell’uno-contro-uno e nel realizzare penetrazioni che spaccano il match e valgono il 25-21 a fine 1° quarto. Il Banco di Sardegna non approccia benissimo la frazione successiva, concedendo molto a Omar Prewitt, ma Stefano Gentile confeziona uno 0-5 (29-28 al 12’) che costringe coach Oren Amiel al timeout. Jason Burnell sale in cattedra quale go-to-guy della Dinamo: rubate, che aprono comodi contropiedi, gran lavoro a rimbalzo offensivo, intensità e assist, ossia tutto il meglio del repertorio dell’ex-Cantù. Gentile è on-fire dalla lunga distanza e con 2 triple consecutive allunga il break ospite fino allo 0-16 per il +13 (31-44) al 17’ di gioco. Il Nymburk prova a ricucire un po’ le distanze, ma Burnell è inarrestabile (10 nel 2° quarto) e fissa sul 40-50 il parziale all’intervallo. , dopo quello contro Saragozza , neiper il. La sconfitta in terra ceca matura in un modo, dopo che il club biancoblu ha infatti condotto praticamente per tutta la partita (31’ effettivi), toccando anche il +14. Decisivo un canestro dell’ERA Nymburk a 2’’ dalla sirena, dopo un finale concitatissimo. Coach Pozzecco sceglie fin da subito une la scelta paga ottimi dividenti: i lunghi non solo dominano a rimbalzo e chiudono bene il pitturato, ma caricano di falli la difesa dell’ERA, che esaurisce il bonus di squadra dopo nemmeno 4’ (8-9). I padroni di casa rispondono però con, che liberano comode triple dagli angoli e valgono un primo tentativo di fuga (15-11). Sassari fatica a sbloccarsi da oltre l’arco dei 6.75 (0/5 consecutivo dalla palla a due iniziale), ma quando lo fa, infila uno, con Filip Kruslin (8 nei primi 10’) sugli scudi, che le riconsegna il comando delle operazioni.è però devastante nell’uno-contro-uno e nel realizzare penetrazioni che spaccano il match e valgono il. Il Banco di Sardegna non approccia benissimo la frazione successiva, concedendo molto a, maconfeziona uno 0-5 (29-28 al 12’) che costringe coach Oren Amiel al timeout.sale in cattedra quale: rubate, che aprono comodi contropiedi, gran lavoro a rimbalzo offensivo, intensità e assist, ossia tutto il meglio del repertorio dell’ex-Cantù.dalla lunga distanza e conallunga ilfino alloper il +13 (31-44) al 17’ di gioco. Il Nymburk prova a ricucire un po’ le distanze, ma Burnell è inarrestabile (10 nel 2° quarto) e fissa sulil parziale all’intervallo.

Basketball Champions League Sassari, che beffa! K.o. per un canestro a 3'' dalla sirena UN' ORA FA

Jason Burnell cancella l'avversario con una stoppatona a 4'' dalla sirena

Sassari riparte ancora con Bilan e Happ in quintetto e l’inizio di ripresa è speculare all’inizio di gara: il centro croato infila il canestro, l’ennesimo di pregevole fattura, che vale il massimo vantaggio di serata (+14), mentre l’ex-Fortitudo dimostra tutta la sua versatilità offensiva. L’ERA risponde con un 7-0, ma bastano pochi possessi per rivedere la Dinamo in controllo (49-62 a metà 3° quarto). Harding si carica sulle spalle tutto l’attacco casalingo, realizzando un 8-0 personale, comprese 2 triplone, per il -5 e, nonostante l’ennesima reazione della squadra di coach Pozzecco, Nymburk chiude in crescendo anche il 3° periodo (64-70). Sempre Harding prosegue nel mettere a ferro e fuoco la difesa biancoblu e suggella un altro parziale del Nymburk (7-0), con la tripla che ricuce le distanze a un solo possesso (75-78 al 34’). Marco Spissu, silente per 3 quarti di gara (con un insolito 0/5 al tiro), si conferma però campione di primo livello, segnando canestri fondamentali e offrendo un assist immaginifico per il layup di Bilan che vale l’80-86 a 2’ dalla sirena. Il finale è rocambolesco, tra stoppate, chiamate arbitrali discutibili su fondamentali rimesse e canestri pesantissimi. Hayden Dalton realizza invece il piazzato che, a 2’’ dal termine, vale sostanzialmente la vittoria dei padroni di casa. Alla Dinamo non bastano 5 giocatori in doppia cifra (miglior marcatore Gentile con 18), un Burnell devastante a tuttotondo (17, con 5 rimbalzi e 7 assist) e la doppia-doppia di Bilan (17 e 11 rimbalzi). MVP Harding (28), ma fondamentali i 10 (con 8 carambole) di Dalton.

Sassari, che beffa! K.o. per un canestro a 3'' dalla sirena

Nymburk : Jirak n.e., Prewitt 17, Harding 28, Dalton 10, Kovar 8, Palyza 8, Kriz 6, Obasohan 9, Zimmerman 4, Rylich n.e., Safarcik, Tuma. All. Amiel.

: Jirak n.e., Prewitt 17, Harding 28, Dalton 10, Kovar 8, Palyza 8, Kriz 6, Obasohan 9, Zimmerman 4, Rylich n.e., Safarcik, Tuma. All. Amiel. Sassari: Spissu 7, Bilan 17, Treier n.e., Chessa n.e., Kruslin 15, Happ 10, Katic 5, Re n.e., Burnell 17, Gandini, Gentile 18. All. Pozzecco.

* * *

Happy Casa Brindisi - Pinar Karsiyaka

Di Davide Fumagalli. Palla a due ore 20:30, diretta su Eurosport Player.

Brindisi :

: Karsiyaka:

* * *

RIGUARDA ERA NYMBURK-BANCO DI SARDEGNA SASSARI IN VOD (CONTENUTO PREMIUM)

Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Basket ERA Nymburk - Banco di Sardegna Sassari 00:00:00 Replica

* * *

RIGUARDA HAPPY CASA BRINDISI-PINAR KARSIYAKA IN VOD (CONTENUTO PREMIUM)

Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Basket Happy Casa Brindisi - Pinar Karsiyaka 20:20-22:30 Live

* * *

Basketball Champions League Jason Burnell cancella l'avversario con una stoppatona a 4'' dalla sirena UN' ORA FA