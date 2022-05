La prima stagione europea di Treviso Basket si chiude con una piccola soddisfazione: Giordano Bortolani è stato eletto miglior giovane della Basketball Champions League 2021-22. La guardia classe 2000, di proprietà dell'Olimpia Milano, è il migliore fra gli Under 22 ed è stato eletto col 54% dei voti suddivisi tra tifosi, media e i coach delle squadre della Champions. Bortolani è stato preferito a Sadik Emir Kabaca del Galatasaray e a Mikael Jantunen di Ostenda.

La Nutribullet Treviso ha comunque ben figurato alla sua prima storica stagione in una coppa europea: partita dal Qualifying Round, i veneti sono arrivati fino alle Top 16: Bortolani ha chiuso a quasi 15 punti di media in meno di 23' sul parquet tirando col 56% da due, il 57% da tre e il 91% ai liberi, di fatto il migliore e il più costante di Treviso. Per tre volte sopra quota 20, la sua miglior gara a livello realizzativo è stata quella da 22 punti con 9 su 11 al tiro contro Manresa, persa in casa 103-88.

