Basket

Basket, Champions League: Highlights: Banco di Sardegna Sassari-Brose Bamberg 83-72

BASKET, CHAMPIONS LEAGUE - La Dinamo Sassari chiude la stagione in Champions League con un successo superando il Brose Bamberg 83-72 in un match virtualmente amichevole per la mancanza di implicazioni in classifica. Eimantas Bendzius guida la squadra di Pozzecco realizzando 22 punti, seguono Filip Kruslin con 16 e Ethan Happ con 14 dalla panchina.

00:02:58, un' ora fa