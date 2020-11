Basket

Basket, Champions League, highlights: Brindisi-Darussafaka 92-81

Esordio europeo stagionale con vittoria per l'Happy Casa Brindisi di coach Vitucci. Nonostante l'assenza forzata di Derek Willis, sempre più perno della squadra, e la serata no di D'Angelo Harrison, Brindisi trova in Riccardo Visconti un inattesto MVP (20 punti, di cui 13 nel quarto conclusivo) e supera 92-81 il Darussafaka Tekfen Istanbul.

00:03:09, 12 Visualizzazioni, 2 ore fa