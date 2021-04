Basket

Basket, Champions League, highlights: Brose Bamberg-Sassari 92-86

Finiscono i sogni di gloria di Sassari nella BCL. La Dinamo incassa il 4° k.o. consecutivo nei Playoffs, cadendo sul parquet del Brose Bamberg (92-86) e venendo matematicamente estromessa dalla corsa alle Final Eight. Michele Vitali (17) fa valere la più classica delle leggi dell'ex, ma il rammarico è tutto biancoblu. Dopo aver condotto per oltre 37', Sassari non riesce a centrare la vittoria.

00:03:09, 2 ore fa