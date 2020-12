Basket

Basket, Champions League, highlights: Fortitudo Bologna-Bilbao 64-69

2° k.o. europeo per la Fortitudo Lavoropiù Bologna, che cade in casa anche contro il RETAbet Bilbao. Nonostante un buon 1° tempo e un Ethan Happ comunque fattore importante nel pitturato avversario (19 punti e 10 rimbalzi), la Effe segna solo 5 punti nel 3° quarto e nel finale punto a punto commette davvero troppi errori per poter puntare al successo.

00:02:57, 5 Visualizzazioni, un' ora fa