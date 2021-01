Basket

Basket, Champions League, highlights: Fortitudo Bologna-Pinar Karsiyaka 65-78

5° k.o. consecutivo in Basketball Champions League per la Fortitudo Lavoropiù Bologna. Tra le mura amiche della Unipol Arena, la squadra di coach Dalmonte viene sconfitta anche dal Pinar Karsiyaka di un debordante Raymar Morgan (22 punti, 5 rimbalzi e 5 assist). Alla Effe non bastano l'orogoglio e la buona prova di Leonardo Totè (14 e 4 rimbalzi).

