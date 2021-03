Basket

Basket, Champions League, highlights: Saragozza-Sassari 105-88

3° k.o. in altrettante gare di Playoffs di BCL per il Banco di Sardegna Sassari. La squadra di coach Pozzecco cade sul parquet del Casademont Saragozza (105-88), lottando alla pari coi padroni di casa per 35'. Ai biancoblu non bastano le grandi prove di Miro Bilan ed Ethan Happ (17+9 rimbalzi a testa). Ora serve un cammino perfetto nelle restanti 3 gare del Gruppo L per la qualificazione.

00:02:52, un' ora fa