Basket, Champions League, highlights: Sassari-Saragozza 83-95

Iniziano con un k.o. i Playoffs di Basketball Champions League per il Banco di Sardegna Sassari. Al PalaSerradimigni è infatti grandinata di triple (17/32) per il Casademont Saragozza, con un 6/6 del solo Jonathan Barreiro (autore di 26 punti). La Dinamo comunque lotta per buona parte di gara, cedendo solo agli acciacchi fisici di molti giocatori e alle % avversarie. 24 e 8 assist per Spissu.

00:02:55, 0 Visualizzazioni, 13 minuti fa