Basket, Champions League, highlights: Sassari-Tenerife 92-72

Incredibile successo in rimonta per il Banco di Sardegna Sassari, contro una delle principali favorite alla vittoria della BCL 2020-21. Dopo essere stata sotto anche di 13 lunghezze nel 1° tempo, la formazione di coach Pozzecco domina il 3° quarto (29-7 di parziale) e rifila un sonoro +20 all'Iberostar. 14 punti e 15 assist per Spissu, ma MVP un Devecchi d'annata.

