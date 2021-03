Basket

Basket, Champions League, highlights: Nymburk-Sassari 90-89

2° k.o. consecutivo ai Playoffs di BCL per il Banco di Sardegna Sassari. La squadra di coach Pozzecco cade sul parquet dell'ERA Nymburk per un tiro a 3'' dalla sirena, dopo aver condotto nel punteggio per oltre 31 minuti e offerto a tratti un'ottima pallacanestro. Non basta la doppia-doppia di Miro Bilan (13+11), né le grandi prove di Stefano Gentile (18) e Jason Burnell (17).

00:03:12, 2 ore fa