Pesantissimo k.o. per il Banco di Sardegna alle Canarie. L'Iberostar Tenerife vince infatti con uno scarto di 30 punti e ribalta la differenza canestri nello scontro diretto, mettendo in cassaforte la qualificazione ai Play-Offs. Per Sassari chance di avanzare alla fase successiva ancora intatte e destino comunque tra le proprie mani. Basterà un successo a Istanbul, contro il Galatasaray, mercoledì 20 gennaio (palla a due alle ore 18:00, diretta su Eurosport Player). Inizio decisamente buono della Dinamo, che non solo costringe i padroni di casa a 3 turnovers consecutivi, bensì piazza anche uno 0-7 in cui Jason Burnell è assoluto protagonista. Fran Guerra (10 nel 1° quarto, già season high) è l’unico giocatore di Tenerife che riesce a mettere in difficoltà la difesa biancoblu, subendo anche quei falli che fanno esaurire a Sassari il bonus squadra dopo 3 minuti e mezzo. L’Iberostar confeziona così un 27-5 di contro-break e al 9’ è avanti di 15 lunghezze (27-12), dimostrando di aver ritrovato una meravigliosa coralità offensiva. Le perse continuano a limitare molto l’attacco ospite, che perde anche Jack Devecchi per un brutto infortunio al ginocchio sinistro. Filip Kruslin diventa allora principale bocca da fuoco biancoblu e, insieme a Miro Bilan, confeziona uno 0-5 che sembra risvegliare la squadra di coach Pozzecco (36-26). La difesa a zona 2-3 e il gioco in velocità, con Bilan sublime rifinitore come sempre, propiziano un altro parziale (0-10) e il provvisorio -3 (39-36) a metà 2° quarto. I rimbalzi offensivi e i tiri liberi tengono avanti Tenerife a metà gara (50-43), ma Sassari è brava a chiudere il pitturato e concedere agli avversari solo triple che pagano pochissimi dividendi (1/8 nel 2° quarto).